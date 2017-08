Esta semana la vida de Whitney Houston en las salas de Cine Colombia

Esta semana en Colombia, el concierto Whitney, Can I Be Me, estará en las principales salas de cine en el país, recordando la icónica estrella de la música americana, quien a pesar de sus problemas personales, será recordada como una de las más grandes de la canción en el mundo entero.

Será una semana para recordar a Whitney Houston en las salas de Cine Colombia mañana martes, jueves y viernes en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué

Una artista que partió antes de cumplir su medio siglo de vida pero que dejó su huella en la música, el cine y el modelaje que ahora puede ser vista desde otra perspectiva en Whitney, Can I Be Me? que estará en los cines del país mañana martes, así como este jueves y viernes. A continuación, una lista con algunos de sus logros más importantes:

Al conocerse su deceso con sólo 48 años, 2,5 millones de personas trinaron sobre ella, horas después de que la noticia le diera la vuelta al mundo.

A los 11 años hace su primer solo en el coro de su iglesia góspel en su estado natal, Nueva Jersey.

A sus 15 años ya le hace voces de apoyo al sencillo de Chaka Kahn, I’m every woman

A comienzos de la década de los ochenta incursiona en el modelaje con gran éxito pues es portada de Seventeen y Glamour, revistas en donde no figuraban afroamericanas con regularidad.

En 1985 lanza su primer disco con él logra tres números uno en los listados de popularidad, siendo la primera mujer en lograr dicho hito.

Whitney recibió 22 American Music Awards, 30 Premios Billboard de la Música, 6 Grammy, 1 Emmy, 6 People Choice Awards y su versión del himno estadounidense es la única que ha sido certificada como platino por sus ventas.

En 1992 la película El Guardaespaldas la catapulta como actriz al recaudar en la taquilla estadounidense más de 120 millones de dólares.

El film también arroja una de las canciones insignia de Houston, I will always love you, una versión de la canción original de Dolly Parton que estuvo más de 20 semanas en los listados de popularidad.

La banda sonora de la película El Guardaespaldas vendió 53 millones de copias, su primer disco fue el más exitoso con 28 millones de copias, seguido de Whitney editado en 1987 que logro 26 millones, My love is your love (1998) con 14 millones, I’m your baby tonight (1990) con 11 millones y una compilación de sus grandes éxitos que llegó al mercado en el año 2000 vendió 10 millones de copias.

Mientras los rumores de sus adicciones comienzan a crecer, en 2002 Houston da una entrevista en la que acepta que consume marihuana, cocaína, alcohol y drogas de prescripción; pero niega tajantemente el uso de crack. Su frase “crack is whack” se vuelve famosa.

En 2007 se divorcia de Bobby Brown con quien tiene una hija, Bobbi Kristina.

Las únicas artistas femeninas que han superado en ventas a Whitney son Mariah Carey, Madonna y Barbra Streisand.