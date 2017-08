Humberto de La Calle y Álvaro Uribe se enfrentan en redes por las Convivir

El cruce de trinos se produjo por una reforma constitucional que prohibiría la creación de grupos paramilitares, lo que enfrentó al expresidente Uribe y al precandidato Humberto de la Calle Lombana.

El senador Uribe aescribió que De la Calle apoyó en su momento la puesta en marcha de las denominadas Convivir, y de La Calle le respondió que para nadie es un secreto que esa figura se degradó y tuvieron que adoptarse correctivos.

Uribe señaló que: “De la Calle fue ministro del Gobierno que creó las Convivir y vicepresidente del que las puso en marcha. (Las apoyé desde la Gobernación de Antioquia, no como paramilitarismo, sino como todo lo contrario; integración ciudadana con la Fuerza Pública para una política de seguridad eficaz y transparente)”.

A lo que De la Calle dijo: “algunos han opinado que es una aberración dictar normas prohibiendo la organización de grupos paramilitares. Afirman que eso significa que tácitamente estaba permitido antes. Esa interpretación no tiene asidero. Hay que condenar el paramilitarismo cuantas veces sea necesario. Y reitero que la molestia de algunos con la norma que prohíbe el paramilitarismo, es al menos curiosa. Y no me refería al doctor Uribe”.

Uribe agregó que De la Calle: “Prometió que solamente iría a la Constitución el capítulo de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, pero, finalmente, todo lo elevaron a ese rango, con el sofisma de referente de interpretación. Acaso los nombres cambian la esencia”.

Y De la Calle aseguró que decir en el texto que los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario son parámetros de interpretación de los desarrollos del Acuerdo, es una norma lógica y elemental.

Porque: “¿Acaso los derechos humanos y el DIH son enemigos del orden constitucional? Todo lo contrario”.