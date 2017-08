Fiscal Luisa Ortega reafirma que tiene pruebas sobre implicación de Maduro y altos funcionarios en caso Odebrecht

–La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz reiteró en Brasil que tiene pruebas sobre los vínculos del presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno con el escándalo de corrupciópn de Odebrecht y agregó que se propone entregarlas para que países como Colombia, Estados Unidos, España y el mismo Brasil realicen las investigaciones del caso, pues, advirtió, fueron borradas en su país.

Ortega hizo las precisiones ante la cumbre de fiscales de Mercosur realizada en Brasilia, en donde, de paso, anunció que regresará a territorio colombiano, pero sin definir si pedirá o no asilo político.

“Tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, (y) los miembros de la Asamblea constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez”, afirmó la fiscal venezolana.

Aseguró que Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, recibió 100 millones de dólares de una empresa española.

También incluyó a Tarek William Saab, quien, tras su destitución, fue designado para reemplazarla en el cargo de fiscal de Venezuela.

“Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción y fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que usurpara las funciones de la Fiscal General de la República, una persona que tiene seis expedientes, investigaciones por corrupción”, precisó.

Según dijo los expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA.

Denunció que la primera medida que tomó Tarek Saab al ser nombrado fiscal fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseímiento.

“Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes pero las copias certificadas están en mi poder”, advirtió.

A propósito de todos estos hechos de corrupción, Ortega pidió a la comunidad internacional no remitir ningún requerimiento de carácter penal que solicite sobre el asunto el Estado Venezolano.

“Pido que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento de materia penal porque con seguridad van hacer destruidas. En Venezuela no hay garantía de justicia. Hay mucho interés de que no se investigue el narcotráfico”, advirtió Ortega Díaz en su intervención en la reunión de fiscales del Mercosur.

La funcionaria resaltó que en el caso de Odebrecht está involucrado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La fiscal denunció amenazas contra su vida y al respecto notificó: “Hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir”.

De otro lado, Ortega Díaz proclamó “la muerte del derecho” bajo el gobierno de Nicolás Maduro, a tiempo que pronosticó que la crisis política de Venezuela pone en peligro el equilibrio de toda la región.

“En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”, puntualizó.

Ortega pidio a los Fiscales del Mercosur un pronunciamiento para dar ánimo a los venezolanos para que “no pierdan la esperanza”.