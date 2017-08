SENA y PAVCO fortalecen el sector de la construcción en el país

En una ceremonia realizada en las instalaciones de la proveedora PAVCO, trabajadores independientes del sector de la construcción recibieron la certificación que hará valer su experiencia, tras haber participado en el proceso de evaluación del programa de Competencias laborales operado por el SENA.

Álvaro Cristancho, un bogotano de 40 años que ejerce la labor de plomería hace 24 años logró buenos resultados en las pruebas de conocimiento y programa ahora recibe su certificado como una recompensa a su esfuerzo diario. “Me siento muy agradecido de que tras 24 años, hoy pueda certificarme, es muy grato, es una motivación para seguir adelante, crecer como profesional y poder demostrar mis competencias en mi trabajo”.

Por su parte Luis Zarate Cetina, con más de 10 años, manifestó qué: “nunca había tenido esta experiencia ya que mis estudios son básicos y no tuve la oportunidad de un estudio profesional, pero gracias a Dios me he certificado por medio del SENA y hoy puedo ejercer mejor mi labor en la empresa en la que llevo cinco años laborando”.

En esta oportunidad los empleados e independientes del sector de la construcción, se certifican en las normas de Instalar redes de suministro de agua con base en las normas, planos y especificaciones; Instalar aparatos de acuerdo a normas planos y especificaciones; Instalar equipos de presión y eyectores con base en las normas, planos y especificaciones y Construir instalaciones especiales según normas, planos y especificaciones.

“Es muy emotivo ver cómo estas personas reciben un reconocimiento por parte de la sociedad y por parte del SENA, para poder desempeñar su labor como plomero, lo que es realmente satisfactorio que la entidad a través de alianzas con el sector productivo logren a la contribución de hacer sociedad humana, de hacer tejido humano ese es el verdadero valor de la certificación de competencias laborales” manifestó, Henry Luna, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

La alianza entre SENA y PAVCO nace desde el año 2009 en la Regional Distrito Capital, a través del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, en el que hasta el 2017 ha logrado certificar cerca de 800 plomeros que han validado sus conocimientos y experiencia por medio del programa de evaluación y certificación por competencias laborales que brinda el SENA.

Durante ocho años de este proyecto, se ha implementado en 12 regionales :Distrito Capital, Nariño, Santander, Norte de Santander, Cesar y Magdalena, entre otras, han participado de este exitoso proyecto, llegando a certificar a 4.500 personas a nivel nacional.

“Nuestro deseo es que este programa siga creciendo, que podamos seguir logrando certificar más experiencias, nuestro anhelo es continuar con esta tarea; este proceso es más voluntad” indicó Ernesto Guerrero, Vicepresidente de Pavco.

En 2017 se ha logrado certificar cerca de 800 plomeros que han validado sus conocimientos y experiencia por medio del programa de evaluación y certificación por competencias laborales y se tiene como proyección lograr la certificación de 780 personas a nivel nacional.