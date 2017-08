Exministro Andrés Felipe Arias solicitó aplazar audiencia de extradición hasta noviembre

Loterias

Loterías del 23 de agosto en Colombia:

Baloto 13 – 15 – 18 – 26 – 43 – 03

Revancha 16 – 22 – 24 – 41 – 43 – 03

Manizales 9361 – Serie 136

Meta 9442- Serie 106

Valle 6409 – Serie 003

DORADO

Mañana 0946 – Tarde 4093

SUPER ASTRO SOL

2937 – Signo Geminis

SUPER ASTRO LUNA:

9793 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 2208 – Noche 4834

PAISITA:

Día 9134 – Noche 9509

CAFETERITO:

Tarde 1912 – Noche 1711

PIJAO:

8565

CASH THREE:

Día 222 – Noche 134

PLAY FOUR:

Día 7804 – Noche 7774

EVENING:

3237

WIN FOUR:

9503

SAMAN:

5288

SINUANO:

Día 0409 – Noche 6275

CULONA:

3371

CARIBEÑA:

Día 6948 – Noche 8447

MOTILÓN:

Tarde 3005 – Noche 6484

LA BOLITA

Día 1599 – Noche 0684

EL COLONO:

9444

LA FANTÁSTICA:

Día 4047 – Noche 8849