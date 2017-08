Farc acusan al Fiscal Martínez de querer torpedear proceso de paz y de tratar de ocultar escándalo de Odebrecht

–Por haber calificado de “inútil e improcedente” y por ende, un engaño el listado de bienes entregado a la ONU para reparar a las víctimas, las Farc acusaron al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez de querer torpedear el proceso de paz y de tratar de ocultar el escándado de corrupción de Odebrecht y la corrupción en la justicia.

Para desvirtuar lo afirmado por Martínez Neira, de que las Farc incluyeron miles de utensilios de intendencia como traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranja y de limón, sartenes, vaso, carretillas, sal de frutas, talcos, y “platicos”, el cabecilla del grupo guerrillero alias Pastor Alape, sostuvo que la lista de bienes incluye 300 kilos de oro, 20 mil cabezas de ganado y 2 mil 500 millones en efectivo, entre otros.

“Vemos una manipulación en el momento en que se está desarrollando las actividades para la transición a partido político”, declaró Alape en diálogo con los colegas de Blu Radio.

“¿Por qué el fiscal no dice que se pusieron a disposición del fondo 20.724 cabezas de ganado?, preguntó el cabecilla guerrillero.

Y agregó: “En un efectivo que nos quedó en estos gastos, colocamos 2.500 millones de pesos. Colocamos 450 mil dólares y dispusimos del oro de 327 kilos más 520 gramos”.

Según alias Pastor Alape, lo dicho por el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene como objetivo “atravesarse” al proceso de paz y es “una estrategia para ocultar escándalos como Odebrecht y la corrupción en la justicia”.

Dijo además: “El fiscal nos está solicitando matrículas inmobiliarias, cartas de colonos, folios de matrículas, cédulas catastrales, pero está hablando es con una organización que estaba en la rebelión armada, que era clandestina y que no tenía una personería jurídica”.

El abogado de las Farc, el español Enrique Santiago, aseguró en declaraciones a RCN Radio que los bienes que entregó esta guerrilla podrían superar cinco veces el presupuesto total que dispuso el Gobierno para la reintegración de excombatientes.

Coincidio con alias Alape alseñalar que el Fiscal trata de “torpedear” el proceso de paz.

“Me parece absurdo que la Fiscalía haga seguimiento a un listado de bienes de las Farc que ya están registrados, teniendo en cuenta que hay muchos casos judiciales a los que se les debe hacer seguimiento, los delitos son en todo el país no sólo de las Farc”, precisó Santiago, quien fungió como asesor jurídico del grupo guerillero en las negociaciones de La Habana.

Sobre lo dicho por el Fiscal de que el grupo guerrillero registró terrenos sin títulos de propiedad, el abogado señaló:

“Imagínense ustedes al jefe de un frente guerrillero yendo a donde un notario a pedirle que le registre un terreno a nombre de las Farc, es ilógico, esa guerrilla ejercía propiedad, no tomaba titularidad. El tema de los baldíos se registran porque son terrenos a los que se les debe dar prioridad y un trato especial ya que allí hay familias campesinas viviendo desde hace más de 10 años”.

“Partamos de que la guerrilla no es una persona jurídica, por tanto no pueden tener propiedades registradas a su nombre, eso aplica también para los vehículos que se reportaron en el listado, que en muchos casos no tienen placas, pero eso fue por la dinámica del conflicto”, añadió.

Sobre la inclusión en el inventario de carreteras, dijo que ello “se justifica el uso de los dineros que tenían”.