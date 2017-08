La respuesta del #2 del chavismo Diosdado Cabello sobre los $100 millones de dólares que le giró Odebrecht

–Retando a los que “están en el mundo” a que lo investiguen respondió el número 2 del chavismo Diosdado Cabello las denuncias de la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz sobre el giro de 100 millones de dólares que le hizo la controvertida multinacional brasileña Odebrecht

“Ortega Díaz queda muy mal al hacer estas declaraciones ahora y no anteriormente”, afirmó Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando”.

El hecho es que Ortega Díaz aseguró en la cumbre de fiscales celebrada en Brasilia tener “muchas” pruebas de corrupción contra el presidente del país, Nicolás Maduro, y contra altos dirigentes chavistas como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el nuevo fiscal Tarek William Saab y también contra los miembros de la Asamblea Constituyente”, anunciando que las entregará a Colombia, Estados Unidos, España y Brasil para que hagan las investigaciones del caso porque en Venezuela han desaparecido los expedientes.

“En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa que sería española, denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Jesús Campos Cabello”, afirmó la fiscal.

Frente a ello, Diosdado Cabello afirmó:

“Luisa Ortega dice que me depositaron en una cuenta 100 millones de dólares. Porque según escuché el presidente de Odebrecht dijo (…) que en Venezuela se habían otorgado sobornos por 98 millones de dólares”.

Y formuló estos interrogantes: “¿Dónde están los 15 (millones) que le dieron a Capriles, que ellos mismos dijeron allá? ¿De dónde está saliendo tanto dinero?”.

“¿Por qué ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción y dónde están los presos?”.

Otro chavista y madurista que respondió fue Tareck Willian Saab, nombrado fiscal general de la República tras la destitución de Luisa Ortega.

Este aseguró que las pruebas presentadas por su predecesora en la reunión de fiscales y procuradores en Brasil “no tienen validez”.

“Carece de toda validez lo que pueda decir una exfiscal que en casi 10 años no impulsó ninguna acción contra ninguno de las personas de las que ella ahora habla. ¡No tiene validez legal!”, expresó Tareck Saab.

Además acusó a Luisa Ortega Díaz de ser “cómplice” de las irregularidades presentadas en el Ministerio Público.

“Estamos hablando de una exfiscal removida del cargo por haber cometido faltas graves contra la moral y la ética”, sostuvos.

En igual sentido se pronunció Isaías Rodríguez, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Después de analizar la denuncia puedo decir que no hay ningún elemento que permita pensar que detrás de eso hay otra cosa distinta a eso, es una simple declaración. Si es cierto que existen estas denuncias por qué no las formalizó antes cuando era fiscal. Esas declaraciones no tienen validez”, señaló Rodríguez en un programa de Unión Radio.

Añadio que si él fuera fiscal y estuviera la frente del Ministerio Público “abriría la investigación para clarificar la situación de Venezuela ante América Latina y para determinar qué hay de cierto y quienes pueden ser o no los responsables de estos hechos”.

Mientras tanto, Asamblea Nacional de mayoría opositora, que fue despojada de sus facultades por la Constituyente, anunció para este jueves un debate sobre las denuncias hechas por Ortega Díaz.

En su cuenta en Twitter señaló: “#AgendaAN | 24/08 | 11:00 am | Sesión Ordinaria para tratar denuncias realizadas por Fiscal General @lortegadiaz contra funcionarios de Gob.”.