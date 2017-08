Selección Colombia Sub-17, ultima detalles para el Mundial de la India

La Selección Colombia Sub-17 dirigida por el técnico Orlando Restrepo, continúa su preparación en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Este jueves antes del entrenamiento, algunos jugadores y el técnico atendieron a la prensa.

Orlando Restrepo

“Continuamos trabajando de gran manera, vamos a tener unos partidos amistosos ante Costa Rica en este microciclo que nos ayudarán a darle rodaje a los muchachos”

Guillermo Tegue

“Este grupo es una familia, estar acá es una gran ilusión, no vemos la hora de estar disputando el Mundial”.

Bayron Escobar

“Cada vez nos estamos sintiendo más cómodos, el trabajo del profe nos ayuda a estar creciendo en lo futbolístico”.

Etilso Martínez

“Sueño con representar a mi país en la India, ojalá que con la ayuda de Dios pueda hacer ese sueño realidad”

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2017, se disputará entre el 6 y el 28 de octubre de 2017. Colombia quedó ubicada en el Grupo A junto a India, Estados Unidos y Ghana.

Los grupos tras el sorteo, quedaron establecidos así:

Grupo A

– India

– Estados Unidos

– Colombia

– Ghana

Grupo B

– Paraguay

– Mali

– Nueva Zelanda

– Turquía

Grupo C

– Irán

– Guinea

– Alemania

– Costa Rica

Grupo D

– Corea DPR

– Niger

– Brasil

– España

Grupo E

– Honduras

– Japón

– Nueva Caledonia

– Francia

Grupo F

– Irak

– México

– Chile

– Inglaterra

Les recordamos que las sedes que albergarán el certamen serán: Kochi, Goa, Nueva Bombay, Guwahati, Calcuta y Nueva Delhi. El torneo empezará en Nueva Delhi y Nueva Bombay, y los partidos de comenzarán el 6 de octubre. Los cuartos de final se disputarán en Goa, Guwahati, Kochi y Calcuta, mientras que Guwahati y Nueva Bombay albergarán las semifinales. La final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017 se celebrará en el emblemático estadio Salt Lake de Calcuta.

Este será el calendario en la primera fase de Colombia:

– Colombia vs. Ghana – Viernes 6 de octubre 5:00 p.m. – Nueva Delhi (Hora local)

– India vs. Colombia – Lunes 9 de octubre 8:00 p.m. – Nueva Delhi (Hora local)

– Estados Unidos vs. Colombia – Jueves 12 de octubre 8:00 p.m. – Nueva Bombay (Hora local)