Cartagena: Iván Duque defendió política económica y gestión del gobierno Uribe

Foto: @IvanDuque

Le dijo a los empresarios que pueden estar o no de acuerdo con Uribe, pero que no pueden negar que en su gobierno la recuperación de la confianza mejoró el valor de los activos. Criticó la política económica del Gobierno Santos y dijo que en su visión de país están los mercados de capitales los cuales deben crecer con el uso de la tecnología.

“En política uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos y uno tiene que defender las ideas en las que cree con convicción. Y yo me siento orgulloso de haber estado en el gobierno de Álvaro Uribe y de pertenecer a un partido que defiende sus ideales”. Así inició el senador Iván Duque una de sus intervenciones este viernes desde el Noveno Congreso Nacional de Asobolsa, en Cartagena, en que participó de un panel con los también precandidatos presidenciales Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón, Claudia López y Humberto de la Calle.

“Me siento orgullos de un gobierno que redujo los homicidios en este país en más de un 50%, que redujo los secuestros en más de un 80% que le permitió a los colombianos volver a sentir esperanza. Me siento orgulloso de un gobierno que le apostó a muchos sectores, que le apostó a Cartagena y que le permitió a La Heroica pasar de 7.000 a 14. 000 habitaciones de 4 y 5 estrellas multiplicando visitantes e inversión. Me siento contento de haber estado en un gobierno que contribuyó a que tuviéramos una banca de oportunidades, a que aumentara la bancarización”, argumentó.

En un mensaje directo a los empresarios les dijo: “Yo no les pido que sean Uribistas o no, yo lo soy, pero sí les pido que reconozcamos los hechos, durante este gobierno la recuperación de la confianza mejoró el valor de los activos de este país y esa es una forma natural de generar ingreso. Por eso me siento orgulloso de pertenecer a un partido que defiende esos ideales, que defiende la seguridad como un valor democrático, no como un tema de izquierda o derecha, porque sin seguridad no hay pleno ejercicio de libertades”.

En su primera intervención el senador Iván Duque criticó que el país se esté gastando hoy 72 billones en subsidios y que la gran focalización en el tema pensional se queda en los estratos de mayor ingreso. Lamentó que por imprecisiones del sistema, los beneficiarios de los subsidios de servicios públicos en el país no sean los más vulnerables y, en general, criticó las que llamó malas políticas de gasto del gobierno Santos.

Expuso los cinco pilares con los que espera gobernar el país (legalidad, equidad, capitalismo emprendedor, innovación y sostenibilidad) y cerró su discurso haciendo énfasis en la necesidad de un cambio para Colombia y sus propuestas para el país que están consignadas en su libro IndignAcción, ideas para la Colombia del futuro.

“Me siento orgulloso de participar en un partido que quiere una Colombia distinta y que la trabaja todos los días por ella. Yo quiero es hacer política con propuestas, pasar la pagina e invitar a los colombianos a soñar con un futuro mejor”, agregó.

En Cartagena el senador Iván Duque también intervino en el 16 congreso cooperativo.