Reficar sólo deja pérdidas, afirma la Contraloría General de la República

–Además de los multimillonarios sobrecostos que exigió su modernización y ampliación, la Refinería de Cartagena, REFICAR, no está cumpliendo con las metas iniciales, se encuentra por fuera de los estándares promedio de la industria y sólo deja pérdidas, según lo advirtió la Contraloría General de la República, que reveló más irregularidades en el manejo administrativo y en la celebración de contratos.

El organismo de control afirma que los accionistas de Reficar, entre ellos la Nación, están siendo afectados por un margen de ganancia operacional negativo, mientras la operación de la empresa dista mucho de las proyecciones presupuestadas inicialmente y lo que se tiene es una pérdida del -32%; y adicionalmente la refinería se encuentra por fuera de los estándares promedio de la industria.

Agrega que a todo este panorama se suman hallazgos contables como sobrestimaciones en el activo por $2.989 millones y la no provisión de contingencias como la derivada del proceso arbitral en curso en contra de CBI y la demanda que interpuso a su vez esta empresa.

Además, la Contraloría señala que encontró la existencia de una gestión fiscal antieconómica por $2.464 millones en la compra y venta de crudo referencia Doba a la empresa Chevron Products Company.

En su informe sobre la controvertida Refinería de Cartagena, la Contraloría hace las siguientes precisiones:

Un análisis detallado a la rentabilidad sobre el patrimonio de Reficar para el año 2016, muestra que se está generando un detrimento al valor del capital de los accionistas, entre ellos la Nación.

Como se observa en la gráfica, la eficiencia para generar ventas con las inversiones realizadas en Reficar es del 26%, sin embargo el margen de ganancia operacional es negativo debido a las pérdidas operacionales ($-2.06 billones) que se obtuvieron al cierre de 2016.

El resultado de la operación de Reficar dista mucho de las proyecciones inicialmente presupuestadas, es así como se esperaba un margen operacional para el primer año (2016) del 14%, sin embargo el resultado obtenido muestra un pérdida del -32%. El costo de operación de la planta fue en un 31% mayor a los ingresos obtenidos, donde el costo asociado a la compra de crudos importados (3.6 billones) representa el 42% de lo pagado.

Estos resultados operacionales representan una pérdida de valor a los aportes realizados por Ecopetrol y Andean Chemical.

De otro lado, un analisis al margen de refinación de la empresa para el 2016 muestra que se obtuvo una ganancia promedio de 5.4 USD/barril mientras que el margen promedio de la industria para el mismo periodo fue de 11.8 USD/barril y el esperado, según las proyecciones financieras en la estructuración del proyecto, era de 14.5 USD/barril.

Estos resultados obtenidos se originan principalmente por una menor producción frente a los volumenes esperados, la mayor compra de crudos importados y menor compra de crudos nacionales, lo cual signfica que la refinería debe utilizar más crudo importado, a un mayor precio, para que se pueda refinar.

Se puede concluir entonces que la refinería no está cumpliendo con las metas iniciales y se encuentra por fuera de los estándares promedio de la industria.

Otros hechos contables relevantes

1. CONSTRUCCIONES EN CURSO

En desarrollo de la actuación especial ejecutada por la Contraloría en 2016 al Proyecto de Modernización de la Refinería, se establecieron 34 hallazgos donde se identificaron situaciones como:

• Reconocimiento de valores a contratistas por conceptos que no debían reconocerse.

•Pagos por trabajos no realizados y servicios no recibidos

• Pagos superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los contratos

•Legalización de anticipos sin los soportes requeridos

• Pagos por reprocesos

• Pagos por recompras

• Pagos asumidos por reparaciones y mantenimientos por daños de equipos

• Pagos adicionales por falta de planeación

• Pagos por bienes y servicios no utilizados

• Sobrecostos por servicios pagados por encima de precios de mercado (baterías portátiles)

• Mayores valores pagados por incumplimiento de los subcontratistas

El costo de estas situaciones ascendió a $2.9 billones que fueron registrados a la cuenta de Construcción en Curso de la entidad y posteriormente, reclasificados en las respectivas cuentas del activo.

Lo anterior implica que existe sobreestimación del valor del activo por cuanto se reconocieron pagos por conceptos que no debieron aumentar el valor del mismo. Este efecto también se genera en el patrimonio de la entidad.

2. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los registros realizados de retiro de materiales sobrantes de la construcción en curso del proyecto de modernización de la refinería, se hicieron por el valor razonable obtenido del avalúo, cuando la cuantía que debía retirarse de la construcción en curso debía ser el valor de adquisición, igual que como se realizó con la porción que si se pudo capitalizar, para que al final del proyecto la cuenta Construcciones en curso quedara en cero.

Lo anterior genera incertidumbre en la cuenta de Construcciones en curso, con efecto en el resultado de ejercicios anteriores.

3. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Existen diferencias entre la información entregada de las bases de datos de activos y los registros contables de depreciación, principalmente por el ajuste contable de”depreciación del Impairment” sin justificación, generándose una sobreestimación de la depreciación acumulada con efecto en el gasto por depreciación por $133.233 millones.

4. PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

El 8 de marzo de 2016 Reficar presentó solicitud de arbitraje en contra de CBI ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Dentro de este proceso, el 25 de mayo de 2016, CBI contestó la solicitud y presentó demanda reconvencional en contra de Reficar.

De acuerdo con la nota 14 de los Estados Financieros, el valor de esta demanda reconvencional es de aproximadamente $ 639.151.230.000 (USD 213 millones), los cuales corresponden a la ejecución de una garantía bancaria (USD 70 millones) y a facturas en disputa (USD 143 millones).

Reficar no ha efectuado la valoración de la contingencia derivada de este proceso arbitral y, por ende, no ha efectuado ningún tipo de provisión. Como se observa, la ausencia de provisión no surge como efecto de una valoración de la contingencia, sino como consecuencia del desconocimiento del deber de efectuar la valoración respectiva. Esta circunstancia genera incertidumbre en el saldo de las cuentas de provisiones.

Otros resultados

COMPRA Y VENTA DE CRUDO DOBA – Hallazgo con incidencia fiscal

REFICAR S.A. suscribió con ECOPETROL S.A. el “Contrato de Mandato para la Planeación Integrada de la Cadena de Suministro, Comercialización de Productos y Servicios Asociados, Compra de Crudos, Gas Natural, Productos Derivados de Hidrocarburos y Biocombustibles¨, dentro de cuya ejecución se realizó Transacción de Compra No. 103843 de crudo referencia ¨Doba¨ a la empresa CHEVRON PRODUCTS COMPANY, para efecto de ser parte de la dieta de la Refinería.

Dicho crudo antes de ser recibido en puerto, mediante Transacción No. 103951, fue vendido nuevamente a CHEVRON PRODUCTS COMPANY, aduciéndose inconvenientes en el nivel de calcio del crudo ¨Doba¨ que impedían su procesamiento en la Refinería de Cartagena. El balance de la transacción analizada por la CGR es el siguiente:

Considera entonces la CGR la existencia de una gestión fiscal antieconómica estimada en la suma de $ 2.464.482.386,12