Duque propone extender por una década exención tributaria para construcción de hoteles

El precandidato presidencial, Iván Duque, dijo que el turismo jamás está aislado de las condiciones de un país y que, donde hay inseguridad y corrupción, el turismo no llega.

“Si queremos que la inversión en el turismo siga llegando necesitamos mantener por la próxima década la exención de impuestos para que se sigan construyendo hoteles en Colombia”. Esa fue una de las propuestas que lanzó el senador y precandidato presidencial Iván Duque este sábado, durante el Foro del Centro Democrático dedicado al turismo en la capital del Quindío.

Explicó que, no solo se debe mantener y extender ese incentivo para la inversión en el turismo, sino que se hace necesario ampliar la medida para incluir inversiones en centros de convenciones, de eventos y feriales, los cuales escasean en el país. “En Colombia hay 613 lugares para eventos de gran magnitud, la gran mayoría concentrados en Bogotá, y lugares propios para eventos no vinculados a un hotel son solo el 18%”, puntualizó el senador.

En nuestro país —agregó— el turismo representa el 6% del PIB, “se oye muy importante y lo es, pero en países como Costa Rica representa hasta el 14%. Me preocupa que en Colombia hay más de 22.000 empresas de turismo, de las cuales el 85% son micro, 13% medianas y el 0.6% son grandes. Además, muy grave que el 64% de las empresas de turismo en Colombia mueran en los primeros cinco años de vida corporativa y que el promedio de vida de estas empresas sea de solo siete años”.

El senador hizo varias propuestas específicas para el sector pero hizo especial énfasis en que “el turismo no está aislado jamás de las condiciones de un país”. “Dónde hay inseguridad y dónde no hay confianza para hacer negocios, el turismo no llega. Por eso tenemos grandes retos en Colombia”, dijo el senador.

“Usted decía, presidente Uribe, que el turismo es el reflejo, no de las promesas, sino de las buenas políticas”, comentó. Por ello dijo que el reto que tiene el país en el 2018 es elegir un gobierno del Centro Democrático.

“Usted demostró presidente Uribe, que cuando el turista siente seguridad y apertura para la inversión, confía y sigue viniendo al país”, agregó.

Al cierre de su intervención el senador Iván Duque recordó el legado del presidente Uribe así: “Álvaro Uribe nos enseñó que había tres huevitos, la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social; ahora esos tres huevitos tienen que ser tres gallos vigorosos, de pelea. De la seguridad democrática debemos pasar hoy la legalidad democrática (que es seguridad y justicia); de la confianza inversionista al emprendimiento innovador capitalista, y la cohesión social la vamos a convertir en equidad; son esos los principios con los que vamos a transformar a Colombia”.