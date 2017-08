Alcalde Peñalosa pide justicia frente a caso de habitante de calle que fue agredido por un policía

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, indicó que desconoce el caso del habitante de calle que, aparentemente, fue agredido por un policía en el centro de Bogotá. Sin embargo, aseguró que si se llega a demostrar la responsabilidad de algún miembro de la Policía o de otra persona en este caso, deberán ser sancionados.

“Yo no sé de qué situación es la que usted me está hablando, no conozco el tema, pero lo que sí es cierto es que si hay alguien que comete abusos, por supuesto, será sancionado”, comentó el alcalde Peñalosa.

De acuerdo con el alcalde Peñalosa, las estadísticas demuestran que se han reducido a menos de la mitad los casos de homicidios de habitantes de calle en la ciudad.

“Pero como nunca los habitantes de calle han tenido apoyo, han tenido recursos, se han reconstruido los albergues, se han hechos nuevos albergues, programas de rehabilitación”, afirmó Peñalosa.

Por su parte, la Policía tomó la decisión de separar del cargo al uniformado de la institución que, presuntamente, habría agredido a un habitante de calle en Bogotá y cuyo caso se hizo viral por las redes sociales.

Tras el escándalo, la Dirección de Tránsito emitió un comunicado en el que dijo: “Según el uniformado, se vio obligado a tomar medidas coercitivas para defenderse de un inminente ataque con arma blanca por parte del habitante de la calle”.



Este caso se hizo viral en redes sociales al punto que sus familiares lo reconocieron. Se trata de una familia oriunda del municipio de Mistrató (Risaralda), pero viven en Belén de Umbría (Risaralda).

“Es bueno que él sepa que lo estamos buscando hace muchos años y que somos muchos hermanos pendientes de él”, manifestó su hermana, Girleza Santamaría.

El habitante de calle agredido fue identificado como Gildardo Santamaría, de 60 años. Vivía en un municipio del norte de Risaralda, de donde, según relató, fue desplazado por los grupos armados.