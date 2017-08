Continúan 166 candidatos en proceso de selección del programa de reclutamiento de Bavaria

Foto: bavaria.co

Del 13 a 15 de septiembre se realizará la ronda final con directivos de la compañía quienes seleccionarán los 30 jóvenes que ingresarán a Bavaria, con contrato a término indefinido, a partir de 1 de enero de 2018.

Luego de más de un mes de pruebas de razonamiento lógico, inglés y haber concluido la fase “Business Care” -etapa en la que se llevaron a cabo pruebas grupales para conocer las habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo de los 10.692 jóvenes seleccionados, como también, pruebas individuales con casos estudios para observar sus capacidades de análisis y resolución de problemas-, Bavaria seleccionó 166 candidatos, de los 10.692 que se presentaron inicialmente, para continuar en el proceso de reclutamiento de su programa Global Management Trainee (GMT).

“Este programa fue concebido para crear oportunidades. Nuestra experiencia en AB InBev a nivel mundial nos ha permitido ser testigos del gran talento y el gran aporte que pueden realizar los jóvenes a nuestra compañía… su visión, sus nuevas ideas, su energía, y sus ganas de conquistar el mundo son características que queremos en la gente de nuestros equipos. Los participantes para GMT se han enfrentado a retos como los que nosotros vivimos día a día en Bavaria y es admirable cómo los han manejado y cómo han tomado las mejores decisiones a pesar de su poca experiencia laboral”, expresó Luciano Carrillo, presidente de Bavaria.

“Para mí GMT ha sido una gran oportunidad –que son difíciles de conseguir- para mostrar mi talento y de lo que soy capaz. Me alegra que una compañía piense en los jóvenes, que facilite los espacios, porque en toda Colombia hay talento… el punto es que no ha sido descubierto. De nada sirve que los jóvenes profesionales se gradúen si no se crean oportunidades” expresó María Victoria Maiguel, profesional en Negocios Internacionales de 22 años, oriunda de Soledad (Atlántico), becaria Orgullo Caribe de la Universidad del Norte.

“La adrenalina que se siente en cada una de las pruebas es increíble. Cada etapa que voy superando es una alegría para mí, pero jamás me confío porque estoy compitiendo con los mejores y se nota en la medida que voy avanzando. Este programa es para mí”, expresó Laura Ramos, aspirante a GMT, 25 años.

¿Qué viene ahora?

Continúa el proceso de selección. Los participantes presentarán más pruebas, entre ellas, la participación en un panel en el que directivos de la compañía entrevistarán a los finalistas y decidirán quiénes serán los 30 seleccionados en Colombia.

El panel con los directivos de Bavaria tendrá lugar en Bogotá del 13 al 15 de septiembre de 2017.