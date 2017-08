Aplíquese esta vacuna antes de la visita del papa Francisco

La Secretaría de Salud hace un llamado para que los padres de menores de cinco años, taxistas y hoteleros se vacunen contra el sarampión ante la llegada de viajeros por la visita del papa Francisco. Esta vacuna es totalmente gratis y podrá aplicársela en los diferentes puntos de vacunación del Distrito.

Los interesados podrán dirigirse a su EPS de régimen contributivo o a los puntos de vacunación ubicados en el Aeropuerto El Dorado y en la Terminal de Transportes de Salitre.

Las personas que tienen mayor riesgo de contraer sarampión son:

· Los menores que no tengan el esquema completo de vacunación para su edad.

· Los viajeros menores de 40 años que no estén vacunados contra la enfermedad o que no la hayan padecido, y que hayan viajado a países con circulación del virus.

· Todo el personal que trabaja en turismo y transporte de pasajeros (aerolíneas, hoteles, aeropuertos, agencias de viaje y taxis).

Asimismo, la Secretaría de Salud afirma que el contacto con los visitantes procedentes del continente europeo podría generar un riesgo para salud de los bogotanos, por lo que es importante estar atentos a los siguientes síntomas:

· Fiebre.

· Secreción nasal.

· Tos.

· Conjuntivitis.

· Erupciones en la piel.

Si va a viajar a Europa tenga en cuenta:

· Si tienen entre 1 y 4 años, deben tener una dosis contra el sarampión, rubéola y paperas.

· Si son mayores de 5 años, deben tener dos dosis.

· Si ya están vacunados, no hay necesidad de vacunarse nuevamente.

Para mayores informes puede comunicarse con la Secretaría de Salud, a los teléfonos 350 872 0253 – 301 273 7806.