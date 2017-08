Autorizan capitalización de Coltel antigua Telecom

Loterias

Loterías del 28 de agosto en Colombia:

Cundinamarca 2050 – Serie 062

Tolima 1062 – Serie 063

DORADO

Mañana 7434 – Tarde 1941

SUPER ASTRO SOL

5161 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

3839 – Signo Cancer

CHONTICO:

Día 2753 – Noche 8225

PAISITA:

Día 9053 – Noche 8065

CAFETERITO:

Tarde 4233 – Noche 1029

PIJAO:

5373

CASH THREE:

Día 163 – Noche 514

PLAY FOUR:

Día 1990 – Noche 0148

EVENING:

2889

WIN FOUR:

9013

SAMAN:

3335

SINUANO:

Día 7231 – Noche 3822

CULONA:

4434

CARIBEÑA:

Día 5637 – Noche 7598

MOTILÓN:

Tarde 5580 – Noche 5713

LA BOLITA

Día 8469 – Noche 6717

EL COLONO:

5197

LA FANTÁSTICA:

Día 7939 – Noche 5348