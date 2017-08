Cantante Taylor Swift rompe récords en plataformas Youtube y Spotify

Taylor Swift regresó a la industria de la música con su nueva canción “Look What You Made Me Do”, con la que ha logrado cifras rompe récords tanto en la plataforma de video Youtube, como en Spotify.

Youtube había informado que el clip lanzado el pasado domingo durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards había logrado 39 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, superando así a Adele, quien con “Hello” había logrado 27 millones de visitas en el mismo tiempo, el director del clip, Joseph Kahn, publicó en Twitter que la cifra final y oficial es de 43.2 millones de reproducciones en 24 horas.

El video de Taylor Swift es el más visto en las primeras 24 horas de toda la historia de Youtube, un récord que estaba en manos del cantante Psy (recordado por su “Gangnam Style”) y el clip “Gentleman”, que fue visto 36 millones de veces cuando se lanzó en 2013.

La cantante podría arrebatarle el número 1 a “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que a principio de mes se convirtió en el video más visto de la historia en Youtube, superando los 2.995 millones de visitas.

La plataforma en streaming Spotify informó que el viernes pasado, cuando debutó “Look What You Made Me Do”, sumó 10’129,087 de reproducciones, superando así a Adele y Ed Sheeran.

“Look What You Made Me Do” es el primer sencillo del disco “Reputation” que Taylor Swift lanzará el próximo 10 de noviembre, que llegará al mercado tras el exitoso “1989”, publicado en 2014 y con el que gracias a canciones como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Bad Blood” y “Wildest Dreams”, batió los récords de ventas en la primera semana en Estados Unidos.