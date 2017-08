Por más de $709.000 millones hallan irregularidades en planta de Bionergy

Este martes la Contraloría General hizo 10 hallazgos fiscales por $709.342 millones de pesos en la empresa Bioenergy, planta de Etanol de propiedad de Ecopetrol, que se construyó en Puerto López, en el Meta.

Con 10 hallazgos de alcance fiscal por valor de $709.342 millones de pesos concluyó la Actuación Especial de la Contraloría General de la República sobre el proyecto Bionergy, la planta de Etanol de Ecopetrol en Puerto López (Meta).

Se estableció también un hallazgo con incidencia penal y otro de connotación disciplinaria.

La conclusión de la Contraloría es que este resultó ser un proyecto costoso para el país, que no es rentable y cuya ejecución por parte de Bionergy S.A. es ineficiente e ineficaz, dado que no se llevó a cabo dentro del tiempo planeado sino que se demoró más del doble y, además, presentó sobrecostos, toda vez que no ha entrado en su producción comercial.

La Contraloría calcula que los costos del proyecto se incrementaron de USD $350 millones a USD $778 millones.

La fecha pactada de terminación definitiva del proyecto era el 12 de junio de 2013 (de conformidad con el Otrosí No.5 al Contrato No. 0050-10), y el inicio de operación de la planta quedó para el 28 de marzo de 2013, o sea, 48 meses después de la fecha pactada en el contrato.

De acuerdo con estas fechas, no ingresaron los recursos que se esperaban al patrimonio del Estado en cabeza de Bioenergy S.A., constituyendo un perjuicio o daño material en la modalidad de lucro cesante en cuantía de $577.824 millones, como se aprecia en el siguiente cuadro: