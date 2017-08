Entrevista al perfumista francés Marc Blaison, una de las mejores narices del mundo

El perfumista francés Marc Blaison, considerado una de las mejores narices del mundo, nos contó sobre el talento prodigioso de identificar más de 4.000 aromas.

1. ¿Me gustaría saber qué estudió y cómo se especializó?

Estudié química pura en primer lugar para comprender la dinámica de las materias primas, me especialicé en el Instituto de Perfumería (I.S.I.P.C.A.) en París, Francia. Mi viaje por el mundo de las fragancias comenzó hace más de veinte años cuando comencé a trabajar como perfumista en el sur de la Florida, E.E.U.U. Con el pasar de los años fui avanzando en mi carrera hasta convertirme en el vicepresidente de Cosmo International Fragances de Yanbal, liderando su crecimiento global desde 1993 con la apertura de varias oficinas regionales y globales, así como la gestión de la adquisición de empresas en Suiza, España y un Centro de Investigación en perfumería en el sur de Francia.

2. ¿Cómo define usted ser una de las mejores narices del mundo?

Una buena naríz se entrena todos los días como si fuera un músico o un deportista. Así que incluso hoy en día sigo desarrollando el sentido del olfato, lo hago prestando más atención a lo que percibo oliendo cada lugar que visito que lo que veo o escucho, percibo y grabo en mi mente el aroma de cada plato que disfruto, de cada obra de arte, lo más importante es captar ese momento de interacción entre la materia prima (flores, especias, maderas, frutos) y su olor.

3. ¿Qué ha hecho que merezca ese título de una de las mejores narices del mundo? ¿Por qué lo ha logrado?

Creo que es un reconocimiento a un trayecto de más de 25 años creando fragancias, producto de mis viajes por el mundo extrayendo los mejores aromas de cada país, un proceso riguroso que implica inmersión e investigación en cada lugar para identificar sus tesoros olfativos.

4. ¿Considera que la capacidad de identificar aromas es un don especial que no tienen todos?

Hay que tener un cierto don, pero sobre todo hay que cultivar ese don, trabajar todos los días en él para mejorarlo y mantenerlo en el tiempo, esa es la clave que diferencia a las narices de otros talentos: oler, interpretar aromas, viajar, conocer, probar combinaciones de fragancias.

5. ¿Cómo entrena su nariz?

Viajando, Oliendo las materias primarias a diario, las fragancias, evaluando los perfumes sobre la piel de los otros. Es un entrenamiento olfativo.

6. ¿Qué hay detrás de un olor? ¿Qué significa un olor para usted?

Cada olor cuenta una historia, de repente puedes llegar a casa y el olor a galletas horneadas te puede recordar un momento de tu infancia en casa de la abuela, para algunas personas el olor a las flores es sinónimo de muerte porque les recuerda un funeral de un ser querido, para otras es sinónimo de amor. Un olor es algo muy personal, lo que para mi resulta un aroma agradable para otros puede ser desagradable, dos personas podemos oler el mismo ingrediente al tiempo y nos puede oler distinto, más fuerte o más suave.

7. ¿Qué le llevo a especializarse en fragancias? ¿qué lo motivó?

Cuando un amigo de mi juventud me contó que existía el trabajo de perfumista supe que eso era a lo que quería dedicar toda mi vida, me apasiona saber que tal vez un hombre en algún lugar del planeta se enamoró de una mujer por su aroma, gracias a una de mis creaciones, me emociona pensar que alguien pueda dejar huella positiva por donde pasa y hacerse inolvidable con su perfume.

9.¿Hay una fragancia para cada persona?

Definitivamente sí hay una fragancia para cada persona, el secreto para elegir una buena fragancia está en que la persona que la lleva puesta se sienta segura, es recomendable que si la persona es joven sea hombre o mujer elija fragancias frescas a base de cítricos, flores y maderas, evitar las fragancias demasiado dulces que son más recomendables para edades maduras por el ph de su piel, Sin embargo, esto es relativo puede que haya alguien joven que se sienta bien con una fragancia dulce , cada persona debe elegir la fragancia en función de su personalidad.

10.¿Cómo seleccionar los ingredientes para crear una buena fragancia?

Las flores, hierbas, maderas, aceites de frutos y especias, son consideradas materias primas de primer nivel, todas deben ser seleccionadas de diferentes lugares exóticos del mundo para la creación de los perfumes más exquisitos que realmente marquen la diferencia.

11.¿Por qué ser una nariz es un arte? ¿Por qué ser un perfumista es un arte?

Porque hay un proceso de creación y no es simplemente una mezcla. Es también un arte de componer con diferentes materias primas para llegar a una forma olfativa que le va a gustar al consumidor final.

12. ¿Cuál es su inspiración?

Mis fuentes de inspiración son muy variadas: puede ser un recuerdo de la infancia, un viaje o hasta un encuentro con alguien. La naturaleza también es una gran inspiración: los paisajes y las flores; también las artes como la literatura, la pintura, la música y la escultura