Para hablar con Luis Gustavo Moreno quitaban los celulares para evitar ser grabado: Exsenador Julio Manzur

–El exsenador Julio Manzur señaló al exfiscal Luis Gustavo Moreno como cabeza visible de la red de corrupción de la cual hacían parte los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Un tipo con mucho poder, de importantes contactos, con el cual para hablar quitaban los celulares para evitar que las conversaciones fueran grabadas”, afirmó Manzur.

Manzur, al igual que lo hizo el senador Musa Besaile, admitió que Moreno le exigió mucho dinero para frenar una orden de captura en su contra, pero añadió que jamás accedió a sus demandas y no pagó.

“Creo que pedía $600 millones”, precisó Manzur, quien, en declaraciones a los colegas de Caracol Radio, advirtió que por no pagar resultó en la cárcel.

“Fue mi hijo quien se reunió con Luis Gustavo Moreno, y él tiene conocimiento de qué forma fueron las exigencias de dinero para evitar mi captura y tendrá que contarlo a la Fiscalía”, señaló Julio Manzur.

Dijo que no denunció en su momento estos hechos simplemente porque no tenía las pruebas para responsabilizar a alguien de una exigencia formal de dinero a cambio de evitar su captura en los procesos que le adelantó la Corte Suprema.

En declaraciones a RCN radio, Manzur señaló que el exfiscal Moreno siempre alardeó de sus contactos en la rama judicial. “Muchos conocían de la fama que tenía Moreno”, afirmó.

Manzur dijo que para esa época Moreno era asesor del Fiscal General Eduardo Montealegre.

Contó que en una primera llamada telefónica le contactó y le advirtió que le iban “a poner preso, pero que él podía frenar todo”.

“Como le dije que no, se vio el resultado de ir a la cárcel. Mi hijo después se reúne con él y (Moreno) le pide una suma de dinero muy grande y le dice que si yo hubiese aceptado antes, todo habría salido más barato”, declaró el excongresista.

“Decía que era la única persona que podía llevar mi proceso”, agregó.

“A muchos les dijo que yo estaba preso por no aceptar (…) alguien me había dicho que Moreno tenía contactos importantes en la justicia y que llevaba muchos procesos favorables”, recordó Manzur.

El hijo del ex senador, Wadith Manzur confirmó en diálogo con La W lo dicho por su padre con relación a Luis Gustavo Moreno, entre ello el detalle de los celulares.

“Para uno hablar con Moreno había que dejar los celulares en otro sitio. Tal cual le pasó al exgobernador Lyons y al senador Besaile, a mí también”, precisó Wadith.

Advirtió que por esta razón nunca pudieron grabar a Moreno cuando hizo las extorsiones.

También dijo: “Sí nos pidieron un dinero para detener la orden de captura, era una suma importante, nosotros nos negamos rotundamente e incluso no nos reunimos a escuchar la propuesta”.

Igualmente señaló que jamás accedieron a ninguna petición para manipular algún proceso en la Corte Suprema de Justicia.

“Mi papá fue absolutamente claro conmigo y me dijo: usted no me abre esas puertas, yo soy una persona inocente”, expresó.

Al igual que Manzur, el senador Musa Besaile, en declaraciones a estos mismos medios radiales, reafirmó que fue extorsionado por Luis Gustavo Moreno para amañar decisiones judiciales, hechos en los cuales están supuestamente implicados los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Con un protagonista adicional, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

Reiteró que Moreno le exigió 6 mil millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra por paramilitarismo, pero ratificó que sólo le pagó 2 mil millones.

A propósito de ello, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, afirmó que el organismo investigador tiene testimonios y evidencias que corroboran lo dicho por los congresistas sobre las maniobras del exfiscal Moreno.

A su turno, el Procurador General Fernando Carrillo Florez aseguró que ya se abrieron las investigaciones disciplinarias contra Besaile, lo mismo que contra sus colegas Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos involucrados en el escándalo de corrupción destapado por la Justicia de los Estados Unidos.

“Los mecanismos de la Rama Judicial tiene que operar. Vi ayer una voluntad de llevar esto hasta los ultimas consecuencias. Ellos tiene la facultad de autoreformarse y eso es lo que ellos están investigando”, declaró Carrillo Florez.