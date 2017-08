Protesta de recicladores generó el cierre del Portal de Las Americas y tres estaciones de Transmilenio

Loterias

Loterías del 29 de agosto en Colombia:

Cruz Roja 9639 – Serie 160

Huila 0802 – Serie 091

DORADO

Mañana 5999 – Tarde 2198

SUPER ASTRO SOL

7971 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

2226 – Signo Escorpión

CHONTICO:

Día 0288 – Noche 1204

PAISITA:

Día 0418 – Noche 2478

CAFETERITO:

Tarde 1497 – Noche 8705

PIJAO:

5547

CASH THREE:

Día 133 – Noche 374

PLAY FOUR:

Día 9302 – Noche 5364

EVENING:

2887

WIN FOUR:

5403

SAMAN:

3622

SINUANO:

Día 6689 – Noche 0995

CULONA:

5153

CARIBEÑA:

Día 5073 – Noche 3487

MOTILÓN:

Tarde 9523 – Noche 5955

LA BOLITA

Día 6357 – Noche 1327

EL COLONO:

9608

LA FANTÁSTICA:

Día 0069 – Noche 5436