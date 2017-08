Concluye actualización de estratificación de Bogotá; 98,9% de las manzanas siguen con el mismo estrato

–El 98 por ciento de las manzanas que conforman la capital de la República Distrito Capital continúan con el mismo estrato, según lo reportó la Secretaría Distrital de Planeación al finalizar la séptima actualización de la estratificación socio-económica de la ciudad. Sólo al 0,2 por ciento se le subió y al 0,03, se le bajó.

En cifras, a 44 mil 542 manzanas en la capital se les mantiene el mismo estrato y a 291 (el 0,6 por ciento) se le asigna por primera vez.

Los cambios de estratificación se verán reflejados en la facturación de los servicios públicos -agua, luz y telefono- en el mes de noviembre.

La actualización se realizó también en 183 predios rurales de la ciudad.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Planeación, de las 45.053 manzanas que hay en la ciudad, a 44.542 se les mantiene el mismo estrato, a 289 se le asignó por primera vez, a 90 se les sube y a 13 se les baja. También se les elimina el estrato a 119 manzanas que ya no existen, en razón a que fueron reemplazadas por vías o parques.

Con esta actualización, Bogotá queda así:

-7.025 manzanas con estrato 1

-15.727 con estrato 2

-12.054 con estrato 3

-2.439 estrato 4

-1.038 estrato 5

-879 estrato 6

Los estratos 2 y 3 son los predominantes.

El Secretario Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, expresó que “la actualización de la estratificación es un proceso permanente en la ciudad. En esta oportunidad, con la 7ª. Actualización, se reconocen los cambios urbanísticos, ya sea por mejora o deterioro de las viviendas, la incorporación de nuevos desarrollos, cambios en el entorno o modificaciones en las manzanas”.

“Tan solo 90 manzanas aumentaron el estrato, lo cual representa un porcentaje de 0,2% del total de la ciudad. De éstas, la gran mayoría presentaron un incremento de un solo estrato. Tan solo cinco manzanas subieron dos estratos y una sola, tres estratos. Estos cambios se deben a las mejoras en el desarrollo urbano de estas manzanas”, explicó el Secretario.

Los estratos 1 y 2 predominan en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe y Bosa, y el 3 ocupa una gran área del centro de la ciudad, especialmente en Puente Aranda, Engativá, Los Mártires y Barrios Unidos. Por su parte, el estrato 4 tiene mayor presencia en Fontibón y Teusaquillo, y el 5 y 6 en la zona nororiental de la ciudad, en Usaquén, Chapinero y Suba.

De los 1.665.213 predios residenciales en la ciudad, los subsidiados corresponden a un 73.3% del total de la ciudad (estratos 1, 2 y 3). El estrato neutro, es decir el 4, corresponde solo al 16.8% de los predios, y los estratos contribuyentes, los 5 y 6, son el 9.8%.

“Pese a que los cambios evidenciados en esta actualización de la estratificación no son mayores, estos procesos permiten mejorar la asignación de subsidios y contribuciones en la ciudad, es decir, que se le asigne los subsidios de servicios públicos domiciliarios a quienes verdaderamente lo necesitan y no a personas que no los requieran”, indicó Ortiz Gómez.

En este sentido, la SDP, como institución responsable de la aplicación de la estratificación en la ciudad de Bogotá, ha liderado la discusión en torno a la mejora de este instrumento de focalización. Dentro de los aportes se encuentran la identificación de las limitaciones operativas, fiscales, sociales y jurídicas del instrumento, así como una propuesta alternativa fundamentada en un sistema multidimensional de información de los ciudadanos.

Luego de realizar esta actualización de la estratificación en la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación reporta a las empresas de servicios públicos domiciliarios (energía, agua y gas) los cambios efectuados, para que estos sean incorporados en la facturación.

Se espera que para el mes de noviembre se incorporen en las facturas los cambios generados por esta actualización de estratos en la ciudad.

Explicó el Secretario que esta actualización no afecta el impuesto predial, dado que a partir de la simplificación tributaria llevada a cabo por la Administración Distrital mediante el Acuerdo 648 de 2016, eliminó la estratificación en el método de cálculo de la tarifa. Excepto para las VIS en estratos uno y dos, en las cuales todavía se tiene en cuenta esta variable.

Se actualizó la estratificación en 183 predios rurales

La SDP también adelantó la actualización de la estratificación en los 6 Centros Poblados de la zona rural de Bogotá (Pasquilla, Betania, Nazareth, San Juan, La Unión y Mochuelo Alto), donde identificó que aumentaron los predios de 170 (año 2012) a 183 (año 2017).

De estas 183 viviendas estratificadas, el 84,7% se ubicó en los estratos 1 y 2 correspondiente a 88 y 67 predios respectivamente; el 14,2% en estrato 3, con 26 predios, y el 1% en estrato 4, con tan solo 2 predios.

“La actualización de la estratificación de Centros Poblados garantiza que los subsidios en servicios públicos domiciliarios lleguen a la población rural”, concluyó Ortiz Gómez.