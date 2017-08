Incautan cosméticos y perfumes de contrabando en el norte de Bogotá

Loterias

Loterías del 30 de agosto en Colombia:

Baloto 04 – 24 – 28 – 36 – 39 – 05

Revancha 13 – 17 – 30 – 34 – 43 – 14

Manizales 2653 – Serie 170

Valle 4416 – Serie 004

Meta 6104 – Serie 086

DORADO

Mañana 0848 – Tarde 8099

SUPER ASTRO SOL

0494 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

9081 – Signo Tauro

CHONTICO:

Día 8504 – Noche 1102

PAISITA:

Día 7362 – Noche 2765

CAFETERITO:

Tarde 3814 – Noche 4174

PIJAO:

0123

CASH THREE:

Día 152 – Noche 107

PLAY FOUR:

Día 0914 – Noche 3115

EVENING:

4690

WIN FOUR:

2937

SAMAN:

1664

SINUANO:

Día 2768 – Noche 3235

CULONA:

8854

CARIBEÑA:

Día 0001 – Noche 1496

MOTILÓN:

Tarde 6058 – Noche 2451

LA BOLITA

Día 8644 – Noche 1251

EL COLONO:

6294

LA FANTÁSTICA:

Día 3784 – Noche 7400