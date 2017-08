Se pospone la clasificación de Colombia a Rusia 2018 tras empate con Venezuela

No había pases, no había manejo de pelota y no se manejaba el partido. Esa es la gran síntesis de los 30 primeros minutos del partido que juega Colombia ante su similar de Venezuela y que deja al término del primer tiempo un desabrido empate 0 por 0.

Sobre el minuto 30 del partido un cabezazo de Falcao García fue la opción más clara de Colombia, pero el portero venezolano ahogo con sus manos el grito de gol colombiano.

Nuevamente por pelota aérea, en un tiro de esquina, pero esta vez a través de la “roca” Sánchez, Colombia estuvo a punto de abrir el marcador, pero el balón se estrelló contra el palo y de nuevo se perdió la oportunidad de gol.

El segundo tiempo no varió mucho, pues Colombia por momentos tenía el balón y luego Venezuela hacia lo suyo.

Un juego lerdo y sin ideas, con una desidia por parte del equipo colombiano que no hizo nada por llevarse los tres puntos de Venezuela.

Ahora, Colombia intentará conseguir la anhelada clasificación ante Brasil, partido que se llevará a cabo el próximo martes 5 de septiembre.

Así forman los equipos

Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Sergio Córdova; Darwin Machís: Josef Martínez y Salomon Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Óscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, Yimmi Chará y Radamel Falcao García. DT: José Pékerman.