No encuentro nada bueno en mi soltería: Angelina Jolie

La actriz Angelina Jolie considera que no encuentra “nada bueno” en su estado de soltería tras su separación del también actor Brad Pitt, según confesó hoy en una entrevista concedida al diario suizo SonntagsBlick.

“No hay nada que me guste. No es algo que quería”, señaló Jolie, quien subrayó que no hay ningún lado positivo en su nueva soltería, sino todo lo contrario.

“Solo es difícil”, confesó la actriz, quien explicó que durante un año no ha podido rodar o dirigir películas porque tenía y quería ocuparse de sus hijos.

“Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma”, indicó.

Jolie afirmó que sus seis hijos, tres adoptados -el camboyano Maddox, el vietnamita Pax y la etíope Zahara- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne- “son extraordinarios” y le ha “conmovido” que se hayan ayudado mutuamente tras la separación de sus padres.

“Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté”, recalcó.

Jolie, quien toma clases de cocina, confesó que no se le da bien cocinar porque no tiene la paciencia requerida para estar detrás de los fogones, pero que sus hijos le ayudan a mejorar las recetas.

Jolie también explicó que todos sus hijos toman clases de vuelo, y admite que le cuesta especialmente dejarles hacer y cometer sus propios errores, porque tiende a intervenir y tomar las riendas.

La actriz confirmó además que ella y Pitt mantendrán su mansión de Miraval, en la Provenza (sureste de Francia), que produce vinos, y adelantó que próximamente saldrá un nuevo caldo al mercado.

Jolie asimismo habló de su nuevo filme sobre una niña camboyana llamada Loung, a la cual su hijo Maddox conocía bien cuando vivía en ese país antes de ser adoptada por la actriz.

“Mad” ha participado con investigaciones diarias y en la edición de la película y por ello aparece como “productor ejecutivo” en los créditos del filme.

De cara al futuro, Angelina Jolie dijo que no descarta escribir un libro sobre la violencia sexual contra mujeres.