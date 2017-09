Botar chicles y colillas a la calle: más cerca de afectar su bolsillo

Loterias

Loterías del 3 de septiembre enColombia:

DORADO

3655

SUPER ASTRO LUNA:

0719 – Signo Escorpión

CHONTICO:

Día 6490 – Noche 6920

PAISITA:

Día 7421 – Noche 5673

CAFETERITO:

5578

PIJAO:

3122

CASH THREE:

Día 987 – Noche 823

PLAY FOUR:

Día 1911 – Noche 2635

EVENING:

7389

WIN FOUR:

4898

SAMAN:

7800

SINUANO:

Día 3790 – Noche 4440

CULONA:

1815

CARIBEÑA:

1776

MOTILÓN:

3984

LA BOLITA

7015

LA FANTÁSTICA:

2030

RESULTADOS DEL SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

Baloto 01 – 04 – 13 – 23 – 33 – 09

Revancha 19 – 31 – 32 – 34 – 41 – 12

Boyacá 4256 – Serie 194

Cauca 5556 – Serie 162