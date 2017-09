Corte Suprema: no hubo conciliación entre Gustavo Petro y Samuel Hoyos

La denuncia la interpuso el exalcalde Gustavo Petro contra el representante a la Cámara, Samuel Hoyos. por injuria y calumnia, siempre que este dijo en su cuenta de twitter que: “en la bogotá humana de @gustavopetro estamos en un fenómeno de corrupción de proporciones similares a las del carrusel de Samuel Moreno”.

Este lunes se encontraron en la la Corte Suprema de Justicia para una conciliación que no prosperó, con lo que el proceso sigue su curso en manos del magistrado Francisco Acuña, quien decidirá si abre proceso penal contra el representante a la Cámara.

Finalizada la conciliación que no tuvo buen resultado, Petro indicó que la Bogotá Humana no fue corrupta y que no hay ningún proceso penal en su contra.

Y agregó que: “Hay un volumen de información que quiere destruir lo que se hizo en la Bogotá humana, ahora como ciudadano del común interpongo las acciones pertinentes ante la injuria, en este caso cabe retractación o la cárcel”.

Por su parte Hoyos dijo que presentará ante la Corte Suprema pruebas de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá en contra del exalcalde.

Y sostuvo que: “Existen elementos de prueba como varios informes y decisiones de entidades de control como la Contraloría de Bogotá en cinta de la Administración Petro, yo me sostengo en mis afirmaciones”.

Será en los días siguientes que la Corte Suprema definirá si realiza una nueva citación a conciliación o si toma una decisión de fondo acerca de la denuncia.