Todo lo que usted debe saber sobre las medidas de movilidad con ocasión de la visita del Papa Francisco

–El Pico y placa todo el día para los vehículos particulares comenzó a regir este lunes en Bogotá con ocasión de la visita del Papa Juan Pablo, que comienza este martes. La restricción regirá hasta el 8 de septiembre. Mientras tanto, para los taxis la restricción se suspende los días 6 y 7 de septiembre.

La secretaría Distrital de Movilidad señaló que para facilitar el desplazamiento del Pontífice a su arribo a Bogotá y a los ciudadanos y feligreses que quieran verlo en sus caravanas y ceremonias, se dispusieron varias medidas de gestión de la demanda de transporte y de gestión de tránsito.

Estas incluyen decisiones temporales alrededor de las restricciones a la circulación de vehículos por “Pico y Placa”, el cierre temporal de la Avenida Calle 26, cierres perimetrales sobre la Plaza de Bolívar y el Parque Simón Bolívar y de algunos tramos de las Carreras Séptima y 13.

Estas son las medidas de movilidad durante la Visita Apostólica del Papa Francisco:

Del 4 al 8 de septiembre regirá el Pico y Placa todo el día para los vehículos particulares

Se determinó que en la semana del 4 al 8 de septiembre habrá pico y placa para vehículos particulares durante todo el día, es decir, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 7:30 de la noche. Aplicará para las matrículas terminadas en números pares los días 4, 6 y 8 de septiembre y para las finalizadas en números impares los días 5 y 7 de septiembre. La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a quienes desean ingresar o salir en carro de la ciudad en esos días, que programen sus ingresos y salidas de acuerdo con los días en los que pueden movilizarse sin restricciones.

La sanción para los conductores que transiten por la ciudad con Pico y Placa es la establecida por el Código Nacional de Tránsito: multa de 15 salarios mínimos legales vigentes ($368.900) y la inmovilización del vehículo si está en vía principal. O, la misma multa y la obligatoriedad de ponerlo en orilla de calle, si está en vía secundaria, hasta que pase el horario de la restricción.

Suspensión del Pico y Placa para taxis los días 6 y 7 de septiembre

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 los taxis en la ciudad no tendrán restricción de circulación por Pico y Placa durante todo el día, por lo que podrán prestar el servicio independiente del último dígito de la matrícula que tengan, durante estos dos días.

Continúa la restricción a la circulación de vehículos de transporte especial de 4 pasajeros sin incluir el conductor y a los vehículos de transporte público colectivo

El Pico y Placa para los vehículos de transporte especial de cuatro pasajeros sin incluir el conductor continúa operando normalmente los días 6 y 7 de septiembre; es decir, estos vehículos cuyas matrículas terminan en 7 y en 8 no pueden circular por la ciudad el día 6 de septiembre en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Aquellos cuyas placas finalizan en 9 y en 0 no pueden hacerlo el día 7 de septiembre en el mismo horario. El resto de la semana la restricción también opera normalmente.

El Pico y Placa ambiental y el Pico y Placa para el transporte colectivo no tendrán variaciones.

Transporte de Carga

La restricción a vehículos de carga operará normalmente. No habrá ninguna modificación o restricción adicional.

Cierres de la Avenida Calle 26 y desvíos al Aeropuerto El Dorado el 6 de septiembre

El día de la llegada del Papa a Bogotá, miércoles 6 de septiembre, se hará un cerramiento total de la Avenida Calle 26 desde la Avenida Caracas hasta el Aeropuerto El Dorado, a partir de las 2:00 p.m. Es decir, no se podrá circular en vehículos sobre el corredor de la Calle 26, pero sí se podrá transitar por los puentes vehiculares que cruzan esta Avenida, los cuales estarán controlados por la Policía para evitar detenciones sobre los mismos.

Ese día, TransMilenio cesará operaciones en la Troncal Calle 26 a partir de la 1:00 p.m. y las rutas zonales del SITP tomarán desvíos que serán informados a los usuarios. No habrá acceso a los puentes peatonales, los cuales estarán cerrados al igual que la CicloRuta de la Avenida Calle 26. Se espera que hacia las 7:00 p.m. la operación del corredor esté retornando a la normalidad.

Se le recomienda a las personas que deseen ver al Papa en su recorrido por la Calle 26, que accedan a este corredor únicamente a pie, en transporte público o en bicicleta. Dado que se espera que las vías alternas como la Avenida de La Esperanza, la Avenida Calle 53 y la Avenida Calle 63 estén congestionadas debido al evento, se recomienda a los ciudadanos evitar el uso del automóvil en horas de la tarde.

A quienes se les facilite, regresar a sus hogares antes de las 2:00 p.m. o posponer su regreso a casa hasta después de las 8:00 p.m. para evitar la congestión que generará este evento.

Para acceder al aeropuerto en la franja horaria del cierre de la Avenida Calle 26, los ciudadanos deberán llegar por la Avenida Calle 63 y tomar la Transversal 93 al Sur. Se dará paso controlado a los vehículos por oleadas para el ingreso al aeropuerto. La salida de este también será controlada y se hará por la Carrera 100. No se permitirá la entrada o salida del aeropuerto entre las 4:15 p.m. y las 5:30 p.m., horario sujeto a la salida del Papa del terminal aéreo.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a los viajeros que deban hacer uso del aeropuerto El Dorado tener en cuenta los cierres, desvíos y horarios establecidos para los mismos. Les invita a preparar su salida con suficiente antelación con el fin de evitar contratiempos en la toma de sus vuelos nacionales e internacionales.

La recomendación para los viajeros con vuelos en horas de la tarde es llegar al aeropuerto antes del mediodía para evitar contratiempos.

Después de las 2:00 p.m. solo se puede acceder al aeropuerto El Dorado en taxi o en vehículo particular. No habrá buses de transporte público en esta ruta.

Los viajeros solo podrán ingresar en vehículo al aeropuerto con tiquete impreso o electrónico y con su documento de identidad. Los acompañantes deberán identificarse como tales para poder ingresar.

A quienes deban recoger viajeros en el aeropuerto, se les recomienda llegar antes del mediodía.

Los funcionarios del aeropuerto y sus alrededores deberán ingresar presentando su carné y su documento de identidad.

Las siguientes son las recomendaciones para los ciudadanos que quieran salir a ver al Papa a su paso por la Avenida Calle 26:

Si quiere ver al Papa a su paso por la Avenida Calle 26 o Avenida El Dorado, se le recomienda llegar en cualquier modo de transporte antes del mediodía.

Recuerde que a la 1 p.m., se cierran la Avenida Calle 26 y todas las estaciones de la Troncal de Transmilenio en ese corredor vial.

Recuerde que no se puede transitar por la CicloRuta ni por los puentes peatonales, los cuales se cerrarán.

Usted puede llegar a la Avenida Calle 26 o Avenida El Dorado por: la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá, la Avenida Rojas, la Avenida Carrera 68, la Avenida Carrera 50 y la Avenida NQS o Carrera 30, como vías principales.

Llegue en bus, en taxi o a pie y en lo posible evite sacar el carro. Llegue antes de las 3:00 p.m.

Use zapatos cómodos.

Lleve y use hidratación y protección solar.

Recuerde que los puentes peatonales tienen restricción de circulación y que por los puentes vehiculares que atraviesan la Avenida Calle 26 no están permitidas las detenciones de ningún tipo, pero sí el tránsito de vehículos.

Se calcula que hacia las 7 de la noche el corredor de la Avenida Calle 26 comenzará a retornar a la normalidad.

Planee su regreso a casa.

Cierre dentro del perímetro de la Plaza de Bolívar el jueves 7 de septiembre

Para el evento de la mañana del 7 de septiembre en la Plaza de Bolívar, desde las 00:00 horas hasta el mediodía, no habrá acceso vehicular entre las calles 6ª y 19 y entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 10ª. Adicionalmente, las estaciones de TransMilenio: San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo Nacional, Universidades, Las Aguas y Museo del Oro estarán cerradas en el horario señalado.

Dentro de este perímetro se habilitará el paso controlado exclusivamente a peatones desde la 01:00 de la mañana del 7 de septiembre, en tanto que la circulación por las vías que conforman los límites del perímetro estará habilitada normalmente para carros y motos en ambos sentidos a excepción de la Carrera 10, que estará cerrada para el tránsito de vehículos motorizados.

Las siguientes son las recomendaciones para quienes trabajan o se movilizan cotidianamente por esta zona:

Se invita a los ciudadanos que deban desplazarse al Centro, a que eviten hacerlo en el horario del evento.

Si usted trabaja o se moviliza dentro del perímetro de la restricción, recuerde que solo puede entrar caminando.

La troncal Caracas tendrá funcionamiento normal, así que puede llegar en Transmilenio y entrar caminando a la zona restringida para el tránsito vehicular.

Recuerde que el centro se encontrará cerrado para vehículos y bicicletas desde la Calle 6 hasta la Calle 19 y desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 10, desde las 0:00 horas del 7 de septiembre hasta el mediodía.

Si le es posible, ese día haga teletrabajo o estudie desde casa.

El paso hacia la Plaza de Bolívar será exclusivo para quienes quieran asistir a la bendición a los jóvenes del Papa Francisco y cuenten con una de las boletas gratuitas para el ingreso.

Cierre de tramos en las carreras 7ma. y 13 el 7 de septiembre

Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. se habilitarán cierres en la Carrera 7ma., desde la Calle 6 hasta la Calle 45. Igualmente, en la Carrera 13 desde la Calle 45 hasta la Calle 34, con el fin de permitir el desplazamiento del Papa desde la Plaza de Bolívar hacia la Nunciatura Apostólica. Por estos tramos solo se podrá transitar a pie en el horario indicado.

Cierres en los alrededores del Parque Simón Bolívar el 7 de septiembre

Desde las 0:00 horas hasta las 10:00 p.m. del 7 de septiembre habrá restricción total para la circulación de vehículos a motor en el perímetro del Parque Simón Bolívar comprendido entre la Avenida Calle 68 hasta la Avenida de La Esperanza y la Avenida de Las Américas y entre la Avenida Rojas y la Avenida NQS o Carrera 30.

En este perímetro solo está permitido el ingreso a pie, controlado por la Policía Nacional de Colombia.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. se habilitará un perímetro ampliado de movilidad que rodeará el perímetro mencionado anteriormente y dentro del cual habrá restricción de circulación de vehículos particulares y motos.

En este perímetro ampliado de movilidad se permitirá el ingreso únicamente de transporte público, bicicletas y peatones.

Este perímetro está conformado por la Avenida Calle 80 entre la Avenida Caracas y la Avenida Boyacá, hasta la Avenida de La Esperanza y la Calle 34. Si bien la Avenida NQS o Carrera 30 está dentro del perímetro mencionado, esta importante arteria de Bogotá estará habilitada como corredor de paso en sentido norte-sur y sur-norte de la ciudad.

El carril exclusivo de Transmilenio y el carril mixto en ambos sentidos continuarán operando en este corredor de la Avenida NQS, restringiéndose a los vehículos particulares y motos los giros hacia la derecha para tomar hacia el oriente o hacia el occidente de la vía.

Los vehículos podrán circular normalmente por fuera del perímetro y por los corredores que conforman el borde del mismo en ambos sentidos (Av. Caracas, Av. Boyacá. Cl. 80, Av. de La Esperanza, Calle 34).

Las siguientes son las recomendaciones para los vecinos de la zona y para los ciudadanos que quieran llegar al Parque Simón Bolívar:

Si es residente de la zona perimetral, programe sus actividades del día jueves 7 de septiembre teniendo en cuenta las restricciones al transporte motorizado dentro esta área.

Los buses del SITP zonal realizarán los desvíos necesarios para garantizar el servicio respetando los límites perimetrales donde hay restricciones. Estos desvíos se informarán oportunamente a los usuarios.

Se le recomienda a los ciudadanos que quieran llegar al Parque Simón Bolívar, que lo hagan en modos y medios de transporte no motorizados (a pie o en bicicleta) y usar el servicio de transporte público hasta la zona del perímetro del parque o el servicio de taxi hasta las zonas amarillas destinadas para la prestación del servicio de transporte público individual.

Las sanciones para los conductores que no respeten las restricciones perimetrales son las estipuladas en el Código Nacional de Tránsito: comparendo equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($368.900) y la inmovilización del vehículo si este se encuentra circulando por una vía principal. Si el vehículo transita por una vía secundaria, la Policía de Tránsito impondrá el comparendo y ordenará al conductor orillar el vehículo hasta que llegue la hora del fin de la restricción.

Habilitación de zonas amarillas para taxis sobre la Avenida Rojas y sobre la Carrera 66, costado occidental, el 7 de septiembre

El 7 de septiembre, en los horarios del cierre del perímetro del Parque Simón Bolívar, se habilitarán dos zonas amarillas para el servicio de taxi, una sobre la Avenida Rojas o Carrera 70 en sentido sur-norte entre la Calle 26 y la Calle 53 y otra ubicada en la calzada occidental de la Carrera 66, entre Calle 26 y Avenida de La Esperanza. Solo allí podrán los pasajeros hacer uso del servicio de transporte público individual.

Estas son las recomendaciones para quienes quieran usar el servicio de taxi en el área del perímetro ampliado de movilidad el 7 de septiembre:

Identifique la ubicación de las zonas amarillas habilitadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Use ropa cómoda.

Lleve equipaje liviano.

Haga los cruces viales por los pasos peatonales seguros (intersecciones semaforizadas, pasos de cebra y puentes peatonales).

Transite con precaución por las vías de la ciudad.

Solicite al conductor la activación del taxímetro, instrumento que marca las unidades del servicio.

Al terminar el recorrido, compare las unidades marcadas por el taxímetro, con lo que indica la tabla de precios, la cual debe estar siempre visible. Una vez determinado el precio en la tabla, pague el monto correspondiente al taxista.

Si utilizó algún servicio con recargo, sume este adicional exclusivamente de acuerdo con lo que indique la tabla de precios, la cual debe estar siempre visible y de fácil acceso al pasajero.

No hay recargos autorizados adicionales a los de ley que están indicados en la tabla de precios.

Recorrido desde el Terminal de Transporte Salitre al Parque Simón Bolívar el jueves 7 de septiembre

Los viajeros que lleguen a la ciudad por el Terminal de Transporte Salitre y quieran desplazarse al Parque Simón Bolívar en los horarios de la restricción (jueves 7 de septiembre de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.), deberán realizar su desplazamiento a pie hacia el Norte por la Carrera 69, luego tomar al Oriente por la Avenida Calle 26 y cruzar nuevamente hacia el Norte por el puente peatonal de la Carrera 68 B (Estación EL TIEMPO de Transmilenio). Luego deberán continuar su recorrido de Sur a Norte hacia el Parque Simón Bolívar por la Avenida Carrera 68. La longitud total de la caminata es de 2.100 metros.

Las siguientes son las recomendaciones para los viajeros que se desplazan a pie desde el Terminal de Transporte Salitre al Parque Simón Bolívar:

Use ropa y zapatos cómodos.

Viaje con equipaje liviano.

Lleve y use hidratación y protección solar.

Haga los cruces viales por los pasos peatonales seguros (intersecciones semaforizadas, pasos de cebra y puentes peatonales).

Transite con precaución por la ciudad.

Senderos Peatonales habilitados

Habrá senderos habilitados en la Calle 53 entre la Avenida Caracas y la NQS, en la Carrera 50 entre la Calle 13 y la Avenida La Esperanza y en la Carrera 68 entre la Calle 13 y la Avenida La Esperanza.

Se invita a la ciudadanía a planear sus viajes con antelación y a tomar atenta nota de las medidas dispuestas por la administración distrital para el buen funcionamiento de la ciudad durante la visita del Papa. Hace un llamado a la cooperación y a contribuir con la organización de la ciudad atendiendo los cierres y desvíos programados.

Adicionalmente, se invita a los bogotanos y visitantes a hacer uso de modos de transporte sostenible como la caminata, la bicicleta y el transporte público.