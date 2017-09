Urge una formación profesional pública científica

Durante la discusión del proyecto de acuerdo con el que el Concejo busca aprobar la estampilla que establece destinar el 1,5% de los contratos que firme el Distrito para invertirlo en educación superior pública en Bogotá, la concejala del Polo Democrático, Xinia Navarro expresó que dichos recursos se necesitan y que deben ser invertidos en mejorar los estándares de educación profesional.

Concretamente hizo un llamado a la necesidad de crear el instituto de la Investigación en los posgrados de la Universidad Distrital; y cuestionó la parálisis que ha tenido la creación de la Facultad de Ciencias en la Universidad Distrital, lo que ha obedecido, según Xinia Navarro, a una falta de voluntad política.

“El Estado debe garantizar que los estratos 1, 2 y 3 accedan a la educación científica. No debemos seguir engrosando la fila de personas que no tienen educación profesional, ¿por qué no soñar con que las clases populares de Bogotá tengan una educación con altos estándares?, hace falta voluntad política, ¿les da susto que la población vulnerable acceda a unos estándares altos de conocimiento? Si educamos con enfoque científico formaremos a personas críticas, que no se dejarán enredar y le apostarán a una sociedad distinta”, expresó la concejala.

Agregó que hay problemáticas pendientes por atender en la Universidad Distrital, como el pasivo pensional, la reforma académica que no se adelanta desde el año 2015, la elección de un rector en propiedad mediante un mecanismo democrático y transparente, el mejoramiento del bienestar institucional y, sobre todo, revisar la contratación por OPS.

“No es posible que se esté abusando de la contratación por prestación de servicios, esa es la manera de vulnerar los derechos y de tener callada a la gente. La apuesta es por una planta de funcionarios libre que forme también ciudadanos libres a partir de la ciencia y la investigación”, precisó la cabildante.