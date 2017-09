47 mujeres de las Casas de Igualdad de Oportunidades ya son bachilleres

Más de 200 mujeres de las Casas de Igualdad de Oportunidades- CIOM- de la Secretaría de la Mujer ya tienen su título de bachiller.

Estas mujeres hacen parte de las casas de Ciudad Bolívar y Bosa, y se animaron a incluirse al proyecto Modelos Flexibles de Educación, que implementa la Secretaría de Educación.

A través de este programa, 47 de ellas ya recibieron su cartón de bachilleres, tras haber logrado continuar sus estudios de básica primaria, secundaria y media en instituciones educativas distritales.

‘Modelos Educativos Flexibles’ es una de las acciones conjuntas que desarrollan las dos Entidades del Distrito para aportar a la garantía del derecho a la educación con equidad, consignado en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

Además, es una estrategia que permite facilitar el acceso al sistema educativo a mujeres adultas interesadas en continuar y culminar sus estudios, entendiendo la educación como un factor principal para el desarrollo y construcción de su proyecto de vida, para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, así como para el bienestar general de ellas y sus familias.

El proyecto se adelanta desde marzo en las Instituciones Educativas Guillermo Cano Isaza (Carrera 16 C Nº 62 – 35 sur) y Nicolás Esguerra (Avenida 68 Nº 10 – 05).

Las mujeres reciben atención por ciclos del número 2 al 6: El 2 corresponde a 4° y 5° grado; el 3 corresponde a 6° y 7° grado; el 4 corresponde a 8° y 9° grado; el 5 corresponde a 10° grado y el 6 corresponde a 11° grado.

De la CIOM de Ciudad Bolívar actualmente participan en el programa 114 mujeres con clases los lunes, martes y jueves de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de la CIOM de Bosa participan 90 mujeres con clases los lunes, martes, miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y viernes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

En el segundo semestre de 2017 iniciará un nuevo proceso. Para la inscripción se debe presentar en cualquiera de las Casas de Igualdad de Oportunidades el documento de identidad, un recibo de un servicio público (agua, luz, gas natural) y un número de celular para contactarlas durante el proceso de matrícula.