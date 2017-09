Alias ‘Otoniel’ confirma su voluntad de someterse a la justicia y buscar la paz en Colombia

A través de un vídeo, el “comandante general de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” y máximo líder de la banda criminal del clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel,confirmó su voluntad de someterse a la justicia y su intención de que “en Colombia se consolide la paz total”.

De acuerdo con alias Otoniel, la organización está dispuesta a suspender todas sus actividades ilegales, entre las que se cuentan narcotráfico, extorsión y homicidio.

También mencionó que la organización busca ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país. Además expresó su anhelo de “construir una paz estable y duradera”.

Según con alias Otoniel, el ‘estado mayor’ del clan del Golfo se encuentra “más unido que nunca” y manifiesta que han respetado los procesos de paz que se han acordado y “los que están en marcha con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos”.



Por otro lado, Otoniel se presenta ante el papa Francisco como “un colombiano más que añora la paz” y dice ser un campesino que se ha visto obligado, “durante más de 30 años, a empuñar las armas”.

Para el máximo el máximo líder del clan del Golfo insiste en que “la única salida para el conflicto es el diálogo”, por lo que le pide sus oraciones para que “este objetivo sea una realidad”.

“Su santidad: somos hombres de Dios, respetuosos de la ley divina y con deseos intensos de retomar una vida normal al lado de nuestras familias, viendo crecer nuestros hijos, dando todo nuestro amor y empeño para que sean los mejores seres humanos (…) Creemos que con sus oraciones podremos salir adelante en nuestro propósito de dejar las ramas. Esperemos que así sea. Dios lo guarde”, comentó Otoniel.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que esta petición no significa que las autoridades vayan a negociar con Otoniel.

“Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política que también lo han buscado. Se les ha dicho: no hay posibilidad, que no son actores políticos sino delincuentes. Si se someten la ley pueden tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones: de qué entregan y el valor para la sociedad”, puntualizó Santos.