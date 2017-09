Colombia pierde 1 -0 ante Brasil y embolata su clasificación a Rusia 2018

Al término del primer tiempo Colombia pierde por la mínima diferencia tras un gol de William en el minuto 45. Neymar la baja, pone el pase y el delantero brasilero la pone en un ángulo imposible para David Ospina.

La tricolor necesita ganar para comenzar a asegurar su paso al certamen mundialista, mientras que Brasil juega con la tranquilidad de saber que ya está en la cita mundial.

El partido empieza con un buen manejo de balón por parte de Colombia, aunque la primera oportunidad más clara al minuto 19 ha sido Brasil a través de un tiro de esquina; mientras que la tricolor aún no llegaba con peligro.

Al minuto 23 a través de la zurda de James Rodríguez. Colombia logra su primera llegada pero el arquero brasileño Alisson salva a la “canariña”.

Colombia ha jugado bien, pero no ha sido contundente, ha llegado pocas veces y las veces que ha llegado no ha sido de peligro, al contrario del equipo brasilero que no maneja el balón, que no es vistoso, pero que ha tenido las mejores oportunidades de gol y efectivamente convirtió en una ocasión.

Así forman los equipos

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Óscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Edwin Cardona y Falcao García.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís; Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto; Willian, Neymar y Roberto Firmino.