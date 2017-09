Emiten alerta por comercialización de producto fraudulento de Complejo B

Foto Invima

El Invima, informó este martes que detectó, a través de una denuncia, la comercialización del producto denominado Complejo B, con registro sanitario Invima RSAD23092110, que no ha sido otorgado por este Instituto, por lo que se determina que es un producto fraudulento y su comercialización en Colombia es ilegal.

La entidad también hace la recomendación para que no sea consumido y para no comprar productos que no tengan registro sanitario vigente, porque estos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud de las personas.

El Invima señaló que: “Si está consumiendo el producto Complejo B, suspenda de inmediato su consumo, debido a los riesgos que puede representar para su salud. Denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice el producto a través de la página web del Invima”.

Y agregó que las secretarías de salud deben llevar a cabo las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde se pueda comercializar el producto Complejo B .