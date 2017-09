Estos son los bancos que cambiarán sus horarios durante la visita del Papa a Bogotá

Recuerde que varias entidades bancarias anunciaron cambios en su jornada durante la visita del Papa francisco, quien estará en Bogotá este miércoles 6 y jueves 7 de septiembre.

Estos son los horarios de los bancos durante los próximos dos días:

BBVA

Las únicas oficinas que cambiarán su horario son las sucursales de Aeropuerto Connecta, Ciudad Salitre, Banca Personal Avenida El Dorado, Avenida El Dorado y Gran América. Las oficinas atenderán de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El jueves las únicas oficinas que atenderán serán las del Centros de Servicios Colseguros, Calle 43, La Esmeralda y Uniquince. Abrirán en su horario habitual.

Banco de Bogotá

El miercóles no tendrá horario extendido en las oficinas del Centro Comercial Gran Estación y la Cervicaja de la autopista El Dorado.

El jueves no habrá servicio en las siguientes oficinas: carrera 24 No.26-01, Ciudad Salitre, centro administrativo CAN, Centro Comercial Gran Estación, carrera 10 con Calle 17, Calle 18, Andes, Parque Santander. Las Aguas, Avenida 19, Calle 63 Siete de Agosto, Galerías, Campín, Barrio Modelo Norte, Avenida Calle 68 y Ferias.

Bancolombia

El miércoles la sucursal ubicada en la Terminal de Carga Internacional prestará servicio solo desde las 9 a. m. hasta las 12 pm, y tampoco no atenderá durante horario extendido.

La oficina del Centro Distrital estará abierto al público en el mismo horario. Respecto al jueves, el banco indicó que todas las sucursales abrirán en horario habitual.