Últimas recomendaciones para gozarse la visita del papa en Bogotá

Luego de la llegada del papa Francisco a Bogotá, Ignacio de Guzmán, gerente encargado de todos los aspectos que tiene que ver con su visita en la ciudad, dio los últimos detalles y recomendaciones para recibir de manera ordenada y segura al sumo pontífice.

Una buena actitud, disposición y tranquilidad, son algunas de las recomendaciones que Guzmán da a los feligreses para que disfruten el recorrido y la eucaristía que realizará el papa durante los días 6 y 7 de septiembre en Bogotá.

“Lo más importante es que lleven una muy buena actitud, que lleguen temprano para que estén tranquilos, que vayan en paz y dispuestos a gozarse la misa. Ojalá vayan acompañados de amigos y de la familia. Y en lo posible ir con disposición de ayudar a quienes lo necesiten”, dijo Guzmán.

¿Cuáles son las recomendaciones principales para ir a la eucaristía?

Para que disfruten esta eucaristía de una manera ordenada y segura, procuren llegar temprano en transporte público, caminando o en bicicleta; revisar la hora y puerta de ingreso en su boleta; además, deben llevar ropa cómoda, gorra y usar bloqueador. Además, pueden llevar en un bolso pequeño cosas que necesiten como: comida fácil de cargar, una botella de agua por persona y si lo desean un asiento pequeño plegable, para que estén cómodos.

Este es un evento único y sensacional, la misa va a ser divina, por ejemplo, la orquesta Filarmónica de Bogotá va a tener un coro de 110 personas. Van a estar en el escenario con el papa 210 acompañantes entre cardenales y obispos.

¿Qué está listo y qué hace falta?

Ya está todo listo. Todos estos planes se pondrán en marcha al momento de cada evento, como por ejemplo el plan de movilidad, que implicará cerrar unas vías. La mayoría de asientos para la misa ya están en sus sitios, al igual que las pantallas de televisión y todo el equipamiento de sonido. Se ha trabajado para que todos se gocen la visita del papa con comodidad y tranquilidad.

¿Qué pueden hacer los que no alcancen a entrar a la misa?

Al parque van a ir unas 700 mil personas, porque más no caben, por eso vamos a tener unas zonas de alivio como en la avenida 68, donde habrá pantallas gigantes y potente sonido para quienes no alcancen a entrar, al igual que por la Virgilio Barco, que también contará con todos estos equipos para quienes no puedan entrar al parque por la 63. De esta manera todos podrán presenciar la santa misa, algunos dentro del parque y otros en sus alrededores.

¿Habrá otros momentos clave para ver al papa?

La actividad que tenemos en la Nunciatura Apostólica es privada, por lo que no podrán ingresar los ciudadanos y visitantes. Allá no traten de ir porque cinco o seis cuadras a la rotonda estará bloqueado, en cambio en la calle 26, el miércoles durante la llegada de su santidad, a partir de las cuatro de la tarde puede concurrir muchísima gente.

Esta avenida es cómoda, tiene muchas zonas verdes, hay edificios a los lados, si logran subir a la terraza para poder verlo, perfecto, si no, toda la calle 26 va a estar abierta para el público, desde el monumento a los Reyes Católicos hasta la carrera 20.

Lo mismo va a suceder el 7 de septiembre a mediodía, el papa va a salir por la Carrera 7 hasta la Avenida Jiménez por donde subirá hasta llegar a la carrera tercera, pasando por el parque de los Periodistas, seguirá por esta carrera y bajará por la calle 22, tomando de nuevo la Carrera 7.

Allí, en el Centro Internacional hay muchísimo espacio en donde todos podrán verlo, también pasará por el Parque Nacional y la Universidad Javeriana, y por la carrera 13 volverá a la Nunciatura.

En las rutas que hemos nombrado de la calle 26 y Carrera 7, el papa irá en papamóvil. Para movilizarse en otras ocasiones lo hará en cápsula, es decir, privadamente en un carro, y ahí no lo podrán ver, así que es mejor que vayan a los eventos públicos donde sí podrán verlo.