Federación Colombiana de Fútbol aclara que aun no ha puesto en venta las boletas de Colombia – Paraguay

La Federación Colombiana de Fútbol advirtió ente jueves a la opinión pública e interesado que las boletas para el partido Colombia vs. Paraguay del 5 de octubre de 2017 no se han puesto a la venta, por lo que se pide a los aficionados que no compren boletas en ningún portal de internet que supuestamente las está ofreciendo.

La federación advierte que boleta que se esté ofreciendo en este momento, es un fraude.

La FCF anunciará de forma oportuna el nombre del comercializador autorizado y los canales de compra y distribución de las mismas.