“Dije no a un cheque en blanco por capricho del alcalde Peñalosa”: concejala Xinia Navarro

En el debate en el cual la mayoría de los concejales de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobaron a la Administración Distrital el cupo de endeudamiento por un monto de $6,9 billones, la concejala del Polo Democrático Alternativo, Xinia Navarro, expresó profunda preocupación y decepción por lo que ella considera un riesgo fiscal y económico.

“Le estamos girando un cheque en blanco a una administración que no presentó estudios técnicos para ninguna de las obras planteadas. Es un cheque en blanco que se aprueba por capricho del alcalde Enrique Peñalosa”, expresó Xinia Navarro.

La cabildante cuestionó, además, el hecho de que durante las sesiones de este debate quedó constancia de que el cupo de endeudamiento aprobado en 2016 no se ejecutó por parte de la Administración.

“Una vez más, una mayoría aplastante en este Concejo le hace el juego a una Administracion que sin ningún tecnicismo pretende generar esta situación de riesgo para la ciudad”.

Agregó que no basta con decir cuáles serán las obras a ejecutar, sino socializarlas con la comunidad, evaluar el impacto social y ambiental que estas traerán. Finalmente, señaló que el riesgo no está en que la izquierda vuelva a gobernar la ciudad, sino en que la derecha, que ha gobernado por más de 200 años, siga ejerciendo una profunda ilegitimidad.

“Hoy, con la dignidad que me caracteriza digo no al cupo de endeudamiento, no importa que perdamos, pero quiero que toda la ciudad sepa que hoy rechazo un cupo de endeudamiento presentado por una Administración que no ejecutó cupo de endeudamiento pasado y que hoy no tiene estudios técnicos”, puntualizó Xinia Navarro.