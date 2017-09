El papa expresó su emoción con el recibimiento de los bogotanos y las muestras artísticas de los jóvenes del Idiprón

Con inmensa emoción el papa Francisco recibió a su llegada un gran concierto de homenaje que le realizaron los niños y jóvenes beneficiados con los programas de la Alcaldía Peñalosa, a través del Idiprón.

El papa Francisco emocionado con las muestras artísticas agradeció el homenaje y les envío un mensaje de amor y perseverancia. “Muchas gracias por el camino que se han animado a realizar y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes… Sigan adelante así”, aseguró.

“No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, la esperanza y la sonrisa, sigan así. No se dejen robar la alegría, que nadie se las robe, que nadie los engañe, no se dejen robar la esperanza. ¿Les puedo pedir un favor? Que recen por mí”, les dijo el papa a los jóvenes de Idiprón y los cientos de feligreses que se agolparon a la entrada de la Nunciatura Apostólica.

Al término del evento el alcalde Enrique Peñalosa agradeció la presencia del sumo pontífice y resaltó el avance de los niños y jóvenes beneficiados en el Idiprón. “Infinitamente agradecidos con esa visita maravillosa del papa que nos inspira, que nos cambia la vida, que nos hace recordar que es mucho más importante lo que nos une que lo que nos separa y, como el papa dice, no perdamos la alegría ni la esperanza, y creo que lo mejor es haber tenido estos jóvenes de Idiprón que estaban en la calle en la drogadicción en proceso de rehabilitación y hoy están como artistas, que nos demuestran que es posible construir una mejor vida”, dijo.