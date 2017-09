Emotivos momentos del Papa Francisco en la Plaza de Bolívar y su encuentro con la Virgen de Chiquinquirá y con la juventud

De la Casa de Nariño, luego de sostener una corta reunión privada con el presidente Juan Manuel Santos, el Papa Francisco salió hacia la Plaza de Bolívar, donde fue recibido por una multitud de más de 20 mil jóvenes.







En la entrada de la Catedral, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa le entregó al Pontífice las llaves de la ciudad.

Y dentro oró ante la Virgen de Chiquinquirá la Patrona de Colombia

Luego salió al balcón del Palacio Cardenalicio para dirigirse a más de 20 mil jóvenes reunidos en la Plaza de Bolívar

“Mantengan viva la alegría con Jesús. Nadie se la puede quitar. Les aconsejo: no se la dejen robar. Cuíden la alegría”, les dijo.

También los exhortó a que “No le tengan miedo al futuro. No tengan vuelos rastreros. Vuelen alto”.

“Me dirijo ahora a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, como quien quiere ser portador de esperanza: que ante las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza”, señaló.

Además les dijo: “A ustedes, jóvenes, les es tan fácil encontrarse. Les basta un rico café, o lo que sea, como excusa para suscitar el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte. Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América de Cali es ocasión para estar juntos. Ustedes pueden enseñarnos que la cultura del encuentro no es pensar, vivir, ni reaccionar todos del mismo modo; es saber que más allá de nuestras diferencias somos todos parte de algo grande que nos une y nos trasciende, somos parte de este maravilloso país”.

Advirtió que “a pesar de las dificultades, la juventud es capaz de perdonar, perdonar a quienes “nos han herido; es notable ver cómo no se dejan enredar por historias viejas, cómo miran con extrañeza cuando los adultos repetimos acontecimientos de división simplemente por estar atados a rencores”.



“Que sus ilusiones y proyectos oxigenen a Colombia y la llenen de utopías saludables. Sólo así se animarán a descubrir el País que se esconde detrás de las montañas, el que trasciende titulares diarios y no aparece en la preocupación cotidiana por estar tan lejos. Ese País que no se ve y que es parte de este cuerpo social que nos necesita: descubrir la Colombia profunda. Los corazones jóvenes se estimulan ante los desafíos grandes: ¡Cuánta belleza natural para ser contemplada sin necesidad de explorarla! ¡ Cuántos jóvenes como ustedes precisan de su mano tendida, de su hombro para vislumbrar un futuro mejor”.



Después, sostuvo un encuentro con los obispos colombianos, a quienes les impartió instrucciones para que ejerzan su ministerio con la gente, en particular con las pobres.

“Ustedes no son ni técnicos ni políticos. Son Pastores”, les recordó el Papa a los obispos.