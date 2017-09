Fiscalía brasileña acusa a ex presidentes Lula y Rousseff por obstrucción a la justicia

— La Fiscalía brasileña acusó hoy por obstrucción a la justicia a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), apenas un día después de denunciarlos por asociación ilícita.

El fiscal general, Rodrigo Janot, presentó la denuncia este miércoles ante la Corte Suprema, con base en el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia en marzo 2016, poco antes de que Dilma Rousseff fuera destituida por el Congreso por irregularidades fiscales.

El nombramiento causó mucha polémica en Brasil y fue invalidado por la justicia, debido a que Lula era investigado por corrupción y como ministro gozaría de fuero, por lo que solamente podría ser investigado y juzgado por la Corte Suprema, que suele tardar mucho más en todos sus procesos y decisiones.

Poco antes del nombramiento, el el juez federal, Sergio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia, autorizó la divulgación de una conversación grabada entre Rousseff y Lula, en la cual se plantearon supuestas maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro.

La acusación de este miércoles surge horas después de que Lula y Rousseff fueran denunciados por “asociación ilícita”, junto a otros cinco ex ministros durante sus gobiernos.

Además de los dos ex mandatarios fueron denunciados los ex ministros de Hacienda, Guido Mantega y Antonio Palocci, la ex ministra y actual senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, el ex ministro Paulo Bernardo, esposo de la senadora, y Joao Vaccari y Edinho Silva, ex tesoreros del PT.

En la denuncia, Janot sostiene que los acusados formaron una organización delictiva en el PT para recibir el soborno desviado de Petrobras y constatado durante las investigaciones de la operación “Lava Jato” (lavadero).

“Por lo menos desde mediados de 2002 hasta el 12 de mayo de 2016, los denunciados habrían integrado y estructurado una organización criminal con actuación durante el periodo en que Lula y Rousseff ocuparon sucesivamente la Presidencia de la República, para cometer un gran número de delitos”, agregó Janot. (Información agencia Xinhua)