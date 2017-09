Policía lanza plan para evitar niños extraviados durante la visita del Papa Francisco

La Policía Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Red PaPaz, lanza hoy la campaña ‘Ayúdanos a encontrarlos’, a través de la cual se brindan recomendaciones de seguridad a la ciudadanía con el fin de evitar el extravío y/o pérdida de niños, niñas y adolescentes, durante la realización de eventos con altas concentraciones de público, a propósito de la visita del papa Francisco a nuestro país.

Esta campaña también entrega una serie de consejos para que los ciudadanos actúen en caso de que los menores de edad se pierdan en medio de la multitud, especialmente en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, las cuatro ciudades incluidas en la agenda del Sumo Pontífice entre el 6 y el 10 de septiembre.

No obstante, es importante resaltar que la iniciativa ‘Ayúdanos a encontrarlos’ continuará posteriormente como parte de la estrategia de protección a los menores de edad. Es una prioridad generar conciencia sobre la responsabilidad que nos asiste frente al cuidado y protección integral de la infancia y adolescencia, especialmente en lugares con gran afluencia de público.

Por lo anterior, es importante señalar que lo primero que se debe hacer en caso que un niño, niña o adolescente se encuentre extraviado es informar inmediatamente a las autoridades más próximas. Igualmente, la Policía Nacional recuerda que las personas pueden comunicarse a la línea 141 para la protección de niños, niñas y adolescentes, en caso de denuncia, urgencia u orientación.

La campaña tendrá una amplia difusión en las distintas redes sociales con la etiqueta #AyudanosAEncontrarlos, entrega una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

Así mismo, los usuarios podrán encontrar en las redes sociales de la Policía, el ICBF y Red PaPaz un carné que los padres y/o acudientes pueden imprimir y diligenciar con datos de los menores de edad como nombre, dirección, teléfono, edad, tipo de sangre, fotografía e información de contacto. Este carné, u hoja de datos, lo deben portar los niños, niñas y adolescentes en un lugar seguro, para que en caso de extraviarse las autoridades puedan comunicarse con los padres de manera pronta y efectiva.

Invitamos a la comunidad a que atienda el siguiente decálogo, el cual es de suma importancia para que vivamos cada evento en completa tranquilidad:

Evite asistir con niños menores de 7 años a eventos con gran afluencia de público.

No pierda de vista a sus hijos, llévelos siempre de la mano. Vista a los niños con prendas de colores vivos, lo cual facilita su ubicación.

Haga que los niños siempre lleven un número de contacto, en caso de extraviarse o sufrir un accidente. La hoja de datos es una buena opción.

El día del evento, antes de salir de casa tome fotos de su hijo con una cámara o con su teléfono. En el caso que su hijo se extravíe, usted tendrá una foto actualizada para ubicarlo.

Enséñele a su hijo a identificar quiénes son las autoridades. Evite relacionar a los policías con una imagen negativa ya que ellos son quienes ayudarán en la pronta ubicación de sus hijos.

Defina con anterioridad un punto de encuentro con su hijo para que puedan encontrarse en caso de que se separen.

Los organizadores de los eventos también tienen dispuestos unos puntos de encuentro. Identifíquelos y muéstreselos a su hijo con anterioridad.

No asigne a los niños mayores la responsabilidad del cuidado de los más pequeños.

Enséñeles a sus hijos que no deben recibir alimentos o bebidas de parte de personas extrañas.

Trate de mantener cargado su celular. Debe estar pendiente del teléfono en caso de que su hijo desaparezca.