Jarrison Pantano llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España

Jarrison Pantano estuvo muy cerca de lograr el triunfo en la vuelta 19 de la vuelta a España disputada hoy entre Caso y Gijón de 149,7 kilómetros. El ciclista colombia llegó segundo y logró el quinto top-3 para un colombiano en esta competencia.

El ganador de la etapa fue Thomas de Gendt, quién lleva tres victorias en la etapa ibérica, logrando con la de hoy dos de manera consecutiva.

“Sabía que era un corredor fuerte, venía sufriendo todo el día, pero quedo satisfecho con el resultado”, afirmó Jarlinson Pantano tras finalizar la fracción.

“No me he sentido como lo esperaba, pero he tomado esto día a día y estoy trabajando duro por Alberto Contador, quien es un líder fantástico”, agregó el ciclista colombiano.

Este sábado se realizará la etapa final donde figura un perfil montañoso que incluye el mítico Alto del Angliru, un puerto de categoría especial de 12,5 kilómetros al 9,8%.

Clasificación general

1. Chris Froome (GBR) 75h 51’ 51’

2. Vincenzo Nibali (ITA) a 1’ 37’’

3. Wilco Kelderman (HOL) a 2’ 17’’

6. Miguel Ángel López (COL) a 5’ 16’’