No dejaré que Santos se robe el petroleo de Venezuela: Presidente Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela,Nicolás Maduro,anunció que a partir del lunes tomará nueva decisiones sobre la gasolina que se vende a Colombia.

De acuerdo con Maduro, puede abastecer a Colombia con petróleo de llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero que no dejara que se lo roben como Santos quiere.

“Se lo podemos vender, podemos producirlo juntos y garantizar la estabilidad petrolera de Colombia pero que nadie se le pase por la mente que va a venir a robárselo como piensa Santos”, indicó el presidente Maduro.

Maduro aseguró que fortalecerá económicamente a su país y brindará el servicio de gasolina al pueblo colombiano que “está huérfano de gobierno, pobre pueblo de Colombia, huérfano de Gobierno no tiene gobierno que lo acaricie, que lo apoye, que lo abrace y lo ame”.

Por otro lado, comentó que Venezuela es receptor de colombianos y que los connacionales que salen de su país vuelven meses después porque no soportan lo que pasa en Colombia.

“Por ahí hay gente que dice me voy de Venezuela pa’ Colombia, bueno váyase pa’ que vea que tiene que pagar hasta la forma de caminar. A los seis meses los veo de regreso a Venezuela … ‘Con Maduro no se puede me voy a vivir a Colombia’, vaya pues, ¿quiere que le ayude con el pasaje?, lo puedo ayudar”, puntualizó Maduro.