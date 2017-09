OnDirectv presenta en exclusiva documental de Tina Turner

OnDirectv trae a la pantalla chica un documental sobre la reina del Rock Tina Turner donde se expondrán testimonios inéditos de los directores David Maller, Brian Grant, Andy Morahan, la coreógrafa Arlene Phillips y personas cercanas a ella.

Los espectadores podrán conocer, a través de este gran especial, su forma de trabajar, impacto musical y estilo visual, el cual la ubicó cómo un icono del Rock Estadounidense.

Su carrera musical ha sido de las más importantes en la industria musical, siendo una de las artistas con mayores álbumes vendidos en Estados Unidos y Reino Unido con éxitos como “Private Dancer”, “What’s love got to do with it” y “Golden eye”. La compositora se ha caracterizado por sus extravagantes atuendos, su poderosa voz y sus inolvidables presentaciones en vivo.

Es por esto que OnDIRECTV ha creado una playlist de los éxitos de la Reina del Rock con el fin de recordarla:

-What’s love got to do with it

-Simply the best

-Proud Mary

-Private Dancer

-Let’s stay together live

-I heard it through the grape vine

-Help

-Golden Eye

-I can’t stand the rain

-Addicted to love