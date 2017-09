Primera generación de indígenas Embera Katio licenciados en pedagogía infantil

Por medio de una conmovedora ceremonia en Frontino Antioquia, trece estudiantes, 4 pertenecientes a la comunidad indígena Embera Katío y 9 colonos, se graduaron del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, promovido por la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina, 67 estudiantes más entre indígenas y colonos continúan el proceso en la búsqueda de su titulación profesional.

Vestidos con coloridos trajes típicos de ceremonia y maquillaje autóctono, los estudiantes indígenas recibieron su diploma. Con sonrisas y lágrimas de felicidad en su rostro asistieron acompañados de sus familiares y amigos; además contaron con la presencia de la alcaldesa de Frontino Yudy Pulgarín quien aplaudió la labor educativa que se adelanta en la región.

“La Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina me dio la oportunidad de continuar mis estudios en educación superior dentro del municipio, de esta manera no tuve que desplazarme a la ciudad de Medellín. Con cada semestre adquiría un nuevo compromiso y me ponía metas a alcanzar en lo personal y laboral, para ser mejor madre, mujer y guía”. Cuenta Claudia Bailarín, una de las graduandas, quien agradeció a la Institución y ahora con su título espera brindar mejor formación integral a los niños de su comunidad y ser ejemplo de superación para otras mujeres indígenas. “Me siento orgullosa, feliz e ilusionada para continuar mis estudios de Maestría” concluye la Licenciada.

Los Embera y maestros colonos que trabajan en los resguardos, ya están preparados para ser parte del sector educativo nacional luego de obedecer al requerimiento del Estado que exige el título profesional de los docentes. Para cubrir ese requerimiento, AREANDINA dio inicio en 2015 a un ejercicio de formación de Licenciatura en Pedagogía Infantil con las comunidades de los resguardos en Dabeiba, Curumitá y Cañas Gordas, quienes, para poder asistir a las sesiones presenciales, se trasladan en vehículos o caminando y recorren distancias cuya duración hasta el perímetro urbano (Frontino) puede tener una duración de hasta 3 días. En las veredas donde reside la población indígena se encuentran maestros “libres” (nombre utilizado por los indígenas para aquellos que no pertenecen a su grupo étnico) o maestros indígenas.

En búsqueda de los mejores maestros

Al ser la infancia un concepto occidental, el objetivo que se ha planteó con los Embera fue reconocer sus formas propias de educación para poder armonizarlas con las teorías que existen en lo concerniente al desarrollo de la infancia dentro de la psicología, sus competencias sociales y pilares de la formación e integración, que se tienen en la sociedad actual. Según Olga Ramírez, “lo que se quiere es que los estudiantes busquen la manera de integrar este conocimiento, para que mejoren las condiciones educativas de los niños que están a su cargo”.

Así mismo, este proyecto tiene un valor agregado para los que hacen parte del programa, porque al conseguir el título entran a hacer parte de ese círculo de los que terminan sus estudios de educación superior. Esto les abre la oportunidad como sujetos sociales de aspirar a una mejora salarial, un reconocimiento de su saber y a una apertura hacia unos procesos de formación posgradual.

Con el grado de estos primeros 13 estudiantes en Frontino, AREANDINA quiere seguir respondiendo a la democratización de la educación Superior, al llegar a sectores que por diversas circunstancias no tienen acceso a este nivel educativo, así como fortalecer las competencias pedagógicas de cara a los nuevos requerimientos que establece el Ministerio de Educación para la formación de licenciados de estas zonas del país. El programa continua con 70 personas que aún están en proceso de formación.