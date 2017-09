Han sido días intensos y hermosos; ustedes me han hecho mucho bien, dijo Francisco al despedirse de los colombianos

–Al terminar su visita oficial de cuatro días, el Papa Francisco se despidió de los colombianos destacando que fueron “días intensos y hermosos en los que he podido encontrar a tantas personas, y conocer tantas realidades que me han tocado el corazón”. Y complementó: “Ustedes me han hecho mucho bien”.

No obstante, el pontífice le pidió a los colombianos no quedarse parados dando el primero paso y proclamó: “Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz. Libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre”.



Este fue el mensaje que dejó a los colombianos, poco antes de abordar el avión para retornar al Vaticano, en Roma:

Al terminar esta celebración, deseo agradecer a Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, Arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el pueblo de Dios.

Saludo al señor presidente Juan Manuel Santos y a las Autoridades civiles, y a todos los que han deseado unirse a nosotros en esta celebración Eucarística, aquí o a través de los medios de comunicación. Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita. Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad.

“Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra: no nos quedemos en «dar el primer paso», sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo San Pedro Claver; lo hacía después de cuarenta años de esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres. Él no se quedó parado, después del primer paso siguieron otros y otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre”, concluyó el papa Francisco al despedirse de Colombia.