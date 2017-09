Selecciones Colombia de Fútbol Playa, viajan a torneo en Perú

La Selección Colombia sub-20 y Mayores de Fútbol Playa, recibió este domingo la bandera con la que nos representarán en la Liga Sudamericana de Fútbol Playa, Zona Norte, a realizarse en la Ciudad de Lima, Perú, del 12 al 16 de Septiembre de 2017.

Perú, Brasil y Ecuador, serán los rivales a los que enfrentará el equipo nacional. Les recordamos los convocados de nuestras selecciones:

SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL PLAYA MAYORES

JUGADORES

JAVIER LEONARDO PRECIADO ORTIZ Liga de Fútbol de Nariño

JOSÉ PAI ARBOLEDA Liga de Fútbol de Nariño

ÉDWAR ANDRÉS CHARRY OBANDO Ultrahuilca (Liga Huila)

YECID FERNANDO GONZÁLEZ FLORES Estrella Azul (Liga Cundinamarca)

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ CORTÉS Guaviare Beach Soccer (Liga Guaviare)

OMAR JULIÁN ORTEGA GONZÁLEZ Guaviare Beach Soccer (Liga Guaviare)

EDUARDO LÓPEZ ESCALANTE Beach Soccer Antioquia C. (L. Antioquia)

ALEJANDRO QUINTERO LONDOÑO Beach Soccer Antioquia C. (L. Antioquia)

EDGARDO ALBERTO PARDO HERNÁNDEZ C. Alianza Platanera (Liga Antioquia)

ROBERTO CARLOS VENECCIA Santa Marta Beach Soccer (L. Magdalena)

CARLOS MARIO MEDRANO TAPIAS Santa Marta Beach Soccer (L. Magdalena)

SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL PLAYA SUB 20

JUGADORES

DANIEL FELIPE ROLDÁN TORRES Maracaneiros (Liga de Bogotá)

CRISTIAN MORENO Corp. El Dorado (Liga de Bogotá)

JUAN DAVID CIFUENTES ROZO Corp. El Dorado (Liga de Bogotá)

STIBIN CUESTA CUESTA Corp. El Dorado (Liga de Bogotá)

YOAO ANDRÉS GARCÍA RICO C.D. San Martín F.C. (Liga del Meta)

DJORKAEFF SERNA RIVERA C.D. San Martín F.C. (Liga del Meta)

WILSON ANDRÉS CÓRDOBA VAQUERO Guaviare Beach Soccer (Liga Guaviare)

WILMAR EDUARDO DONADO CARDALES Beach Soccer Club (Liga Antioquia)

JERSON DAVID PARDO HERNÁNDEZ Santa Marta Beach Soccer (L. Magdalena)

CAMILO ANDRÉS CUAO GUTIÉRREZ Santa Marta Beach Soccer (L. Magdalena)

JORGE LUIS VICENT SUÁREZ Santa Marta Beach Soccer (L. Magdalena)

CUERPO TÉCNICO

RENSO DE JESÚS MODERA PULIDO Director Técnico

SANTIAGO ALZATE RESTREPO Asistente Técnico

LEONARDO JESÚS VILLA DE LEÓN Preparador Físico

HENRY SNEIDER BARRERA ROMERO Médico

GIOVANNI GARZÓN GARCÍA Entrenador de Arqueros

JUAN SEBASTIÁN GRACIA MARMOLEJO Kinesiólogo

YEISON DAVID BENAVIDES RODRÍGUEZ Utilero