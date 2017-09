Ratifican fallo del Tribunal que ordena a Claudia López retractarse con Luis Felipe Henao

La sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, ordenó, con ponencia del magistrado Luis Gabriel Miranda, a la senadora Claudia López para que rectifique sus acusaciones contra el exministro de vivienda, Luis Felipe Henao, luego de haberlo llamado corrupto en un debate radial en marzo pasado.

El Alto Tribunal deja así en firme el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que le había dado un plazo de 48 horas a la senadora para efectuar la respectiva retractación, dándole la razón a Henao, quien denunció a López por considerar que había transgredido sus derechos a la honra y buen nombre.

El debate se suscitó con el tema “cómo fue la gestión de Vargas Lleras como vicepresidente?”, donde López lanzó afirmaciones como estas:

“(…) El que trabajó con Santos es usted hermano, que fue su ministro. Los pájaros tirándole a las escopetas, el ministro de la corrupción defendiendo al presidente de la corrupción (…)”

“(…) Tras de ladrones, bufones (…)”

“(…) El señor aquí se va a lavar las manos, como todos, va a decir que no, y que los demás somos igual de hampones, no, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería (…)”.

“(…) Es que usted se siente muy cómodo con la corrupción (…)”

“(…) Es que a mí sí me indigna la corrupción, no como a usted que le agrada, que trabaja con ella y vive de ella (…)”.