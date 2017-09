SEMANA DE LOS AMIGOS, DE LOS PARCES, DE LA AMISTAD Y LA AMABILIDAD

Por: Carlos Fradique-Méndez

El fin de semana celebraremos el día de la amistad. Del amor ya no porque se ha dejado para el San Valentín. El comercio aprovecha para vender. El comercio no tiene corazón y solo considera amigos a quienes invierten en la compra de sus bienes. No importa que lo hagan a crédito y pagando intereses de usura.

Y el comercio se siente feliz si sus amigos comparten la mesa, no para dialogar, disfrutar de una cena, para fortalecer el amor y la fraternidad, sino para consumir licor. Consumir es el verbo sagrado para los mercaderes.

¿QUE ES LA AMISTAD?

Del diccionario de María Moliner y de la red, tomo las siguientes ideas sobre lo que significa amigo: 1) Persona con tiene se tiene amistad, o sea una relación de afecto, simpatía y confianza. 2) “La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el compromiso, entre otros, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo”.

En el lenguaje popular se dice: buenos amigos y malos amigos. Del concepto ya expuesto, debemos entender que solo hay buenos amigos, porque los valores supremos en la amistad como son la lealtad, la solidaridad, el compromiso impiden que a un amigo se le pueda causar daño.

SINÓNIMOS DE AMIGO

Amigo tiene varios sinónimos en sentido estricto y en sentido amplio. Camarada, compañero, socio, aliado, feligrés, colaborador. Aun cuando se habla de que la amistad es una relación entre no familiares, lo cierto es que en la vida real, nada más significado de la amistad que las relaciones de familia.

En el hogar, debemos ser amigos de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, de

nuestros nietos. Y hoy en día de nuestra familia extensa y en muchos casos de nuestros padres de crianza o de los nuevos compañeros o compañeras de nuestros padres cuando se han separado o nos han concebido sin matrimonio ceremonia o consensual entre ellos.

LOS INGREDIENTES DE LA AMISTAD

La amistad, esa relación de solidaridad con los demás, está estrechamente vinculada con el afecto, la parcería, la camaradería, el compañerismo, el colegaje, la fraternidad, la armonía, la hermandad, la concordia. Es un sentimiento noble que nos permite saber que alguien estará cerca de nosotros en la adversidad y en la prosperidad sin esperar recompensa. Y que cuando termine nuestro paso por la tierra irá con nosotros hasta el crematorio o la fosa, pero no estará con nosotros en ninguno de esos dos lugares. Nuestros amigos nos sobreviven para seguir como amigos de nuestra familia.

LOS APARENTES AMIGOS

En nuestro camino de la vida a veces creemos tener amigos cuando su compañía nos causa daño. Personas que dañan no son amigos o son falsos amigos.

Me atrevo a presentar la siguiente lista: 1) Quienes invitan a tomar cerveza o licor y a despilfarrar el patrimonio. 2) Quienes se acercan al hogar con la pretensión de quitarnos la pareja o de engañar a uno de nuestros hijos o hijas, 3) Quienes invitan a tener sexo sin protección, sin respeto, sin responsabilidad, bajo el entendido de que la negación a tener relación sexual es de tontos y de mojigatos. 4) Quien enseña que burlar la ley es bueno, porque la burla es un acto de viveza y el respeto a la ley es un acto de ingenuos. 5) Quienes arman la farra, el festín y una vez nos embriagan no dejan correr la peor de las suertes.

FRASES SOBRE LOS AMIGOS

Sobre la amistad se han hecho muchas frases de gran sentido filosófico y humano. Son verdaderas normas de vida. 1) Quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro. Dicho Judío 2) Nuestro Rotary es sol que procura, encender con fervor la amistad. Del himno de Rotary Colombia. 3) Un verdadero amigo es aquel quien se acerca a ti cuando el resto del mundo te abandona. Walter Winchell 4) Aquel que busca a un amigo sin errores nunca tendrá uno. Dicho Hasidico 5) La mejor forma de destruir un enemigo es hacerlo mi amigo. Abraham Lincoln. 6) ¿Que es un amigo? Una sola alma habitando en dos cuerpos. Aristóteles. 7) Su amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti, y de todas maneras te quiere. Elbert Hubbard. 8) No camines delante de mí, puede que no te siga. No

camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo. Albert Camus.

CÓMO GANAR AMIGOS

Hay muchos libros sobre este tema. Del libro “Cómo ganar amigos e influir en los demás” de Dale Carnegie, tomo las siguientes recomendaciones:

1) No critique, no condene ni se queje. 2) Demuestre aprecio honrado y sincero. 3) Despierte en los demás un deseo vehemente. 4) Muestre un interés sincero por los demás. 5) Sonría. 6) Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce y primordial en cualquier idioma. 7) Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. 8) Hable siempre de lo que interese a los demás. 9) Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente.

Para más información pueden consultar sobre este tema en la red. Hay muchas notas al respecto.

Cultivemos la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que rindan honor a su cultura de bondad para solucionar con prudencia sus conflictos.

