Consejo de Seguridad de la ONU aprobó nuevas sanciones contra Corea del Norte por prueba nuclear

Loterias

Loterías del 11 de septiembre en Colombia:

Cundinamarca 9640 – Serie 061

Tolima 4694 – Serie 013

DORADO

Mañana 2650 – Tarde 8979

SUPER ASTRO SOL

5116 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

5211 – Signo Leo

CHONTICO:

Día 3670 – Noche 9002

PAISITA:

Día 9634 – Noche 2193

CAFETERITO:

Tarde 2202 – Noche 6051

PIJAO:

9566

CASH THREE:

Día – Noche

PLAY FOUR:

Día – Noche 3339

EVENING:

9361

WIN FOUR:

1446

SAMAN:

6743

SINUANO:

Día 5383 – Noche 6496

CULONA:

1912

CARIBEÑA:

Día 6008 – Noche 9759

MOTILÓN:

Tarde 0507 – Noche 7515

LA BOLITA

Día 5368 – Noche 4018

EL COLONO:

5705

LA FANTÁSTICA:

Día 0357 – Noche 0355