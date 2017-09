Joven abogada denuncia que fue agredida físicamente por su novio

A través de redes sociales, Leidy Franco, una abogada de la Universidad del Cauca, denunció que fue agredida brutalmente por su novio en Popayán.

De acuerdo con Leidy, la agresión se habrían presentado luego de una reunión en la que compartían con amigos Leidy y su novio, a quien identificó como Diego Felipe Varona

La mujer denuncia que por celos Diego Varona la golpeó hasta que la dejó inconsciente.

“Me encontraba con la persona que era mi novio hasta el momento que ocurrieron los hechos. El fin de semana tuvimos una discusión por celos, una pelea, pues esto ya había pasado desde antes, él solía ser un poco brusco”, afirma Franco.

“En medio de la discusión y de la rabia porque ya nos íbamos del lugar, estábamos en el carro cuando él empezó a agredirme primero verbalmente, discutimos, cuando de repente procedió a golpearme fuertemente en la cara, intenté defenderme, pero uno con la fuerza de un hombre definitivamente es muy difícil”, comentó la joven agredida.

A lo anterior, agregó: “La golpiza fue tan brutal y de tal magnitud que perdí el conocimiento. Cuando recuperé el sentido, escuché que llamaba a sus padres y les decía que yo había tenido un percance y que me llevaba a la clínica“.

Leidy comentó que su novio la ingreso a urgencias y le dijo a los doctores que ella habia tenido un accidente.

“Yo no hablé, él entró conmigo (al centro asistencial), me entraron en una silla de ruedas, él fue el que habló y ya después se fue, cuando me ingresa se va”, finalizó.

Leidy Franco fue atendida por un fuerte hematoma en su ojo derecho y por tener su tabique fracturado.La Secretaría de la Mujer del Cauca, la titular de esa dependencia, Elvia Rocío Cuenca, instó a que se investigue y se logré dar con el responsable de ese acto demencial.

Por ahora, Leidy aguarda justicia y pide que su caso no quede en la impunidad: “Las mujeres siempre nos quedamos calladas y, a raíz de esto, muchas se han decidido a contar sus historias. No debemos aguantar este tipo de hechos y tenemos que denunciar”, agregó la mujer, quien recordó los antecedentes de maltrato que tuvo con el agresor.